20 жовтня 2025, 12:13

Темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% у вересні — ІЕД

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у вересні 2025 року темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% до попереднього року після 6,5% у серпні (уточнена оцінка на основі нових даних).

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у вересні 2025 року темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% до попереднього року після 6,5% у серпні (уточнена оцінка на основі нових даних).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЗміни переважно зумовлені місячною волатильністю випуску сільського господарства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Зміни переважно зумовлені місячною волатильністю випуску сільського господарства. Реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві, за оцінкою, знизилася на 12% на підставі даних Мінекономіки щодо збору врожаю.

У переробній промисловості, валова додана вартість, за розрахунками ІЕД зросла на 4,3% у вересні.

Водночас у жовтні існує ризик погіршення ситуації через перебої з електропостачанням унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому, ВДВ у виробництві електроенергії, ймовірно, знизиться у жовтні після зростання на 9% у вересні.

Також, за оцінкою ІЕД, ВДВ у добувній промисловості у вересні зменшилася лише на 1,6%. У жовтні, ймовірно, падіння буде глибшим, оскільки росіяни пошкодили значну частину газовидобутку.

Темпи зростання торгівлі, за оцінкою, збереглися на рівні близько 3% дпр у вересні. Водночас можливо, ми досить песимістичні щодо цієї оцінки з огляду на вище зростання торгівлі, яке прозвітував Держстат на 2 кв. 2025 року.

Реальна ВДВ у транспорті знизилася приблизно на 9% дпр у вересні, тоді як у жовтні показники, ймовірно, показник надалі погіршиться.

Зростання економіки

За даними Держстату, реальний ВВП у 2 кв. 2025 року зріс на 0,7%.

З боку попиту зростало кінцеве приватне споживання — на 9% до попереднього року в реальному виразі. Ймовірно, це пояснюється стабільною виплатою зарплат та соціальних виплат, а також ліпшими споживчими настроями.

При цьому, реальне державне споживання скоротилось на 0,5%, ймовірно, через відсутність підвищення військового забезпечення та помірне зростання зарплат і купівлі товарів та послуг за бюджетні кошти внаслідок обмеженого бюджетного фінансування.

Валове нагромадження основного капіталу скоротилось на 2,5% найвірогідніше через меншу військову допомогу та видатки на закупівлю озброєння за рахунок держави.

Товарообіг

Експорт товарів та послуг впав на 15,7% дпр через зупинку транзиту газу, а також відсутність залишків зернових, які були зібрані у 2021 2023 роках та були вичерпані раніше у 2024 році.

Імпорт товарів та послуг зріс на 4,5% дпр передусім через вищий імпорт продукції машинобудування (зокрема оборонного), енергоносіїв та інших груп товарів.

З боку виробництва, реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві впала на 23,4% через пізніший початок збору врожаю.

Втрата шахт та пошкодження газового видобування призвели до падіння реальної ВДВ в добувній промисловості на 10,4%.

Постачання електроенергії та газу зросло на 5,1% через ефект статистичної бази: у 2024 році в цей період Україна втратила половину теплової генерації електроенергії. Торгівля зросла на 4,7% завдяки зростанню роздрібної торгівлі, тоді як приріст оптової торгівлі залишався незначним.

Реальна ВДВ в транспорті впала на 6,4% дпр передусім через нижчий експорт.

Прогноз

ІЕД оцінює зростання реального ВВП у 3 кв. 2025 року на 2,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
