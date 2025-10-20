Ціна біткоїна повернулася до позначки $111 000

20 жовтня ціна першої криптовалюти піднялася вище за $111 000. Відновлення відбулося на тлі загального зростання крипторинка та зміцнення впевненості трейдерів у сприятливих макроекономічних умовах. Про це пише Forklog.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За останні 24 години біткоїн виріс на 4,2%, до $111 300, згідно з CoinGecko. До цього курс чотири дні знаходився нижче за відмітку $110 000.

Ціна Ethereum підскочила на 4,7% і подолала поріг $4000. BNB додав 4%, XRP — 5%, Solana — 4,3%.

Аналітик BTC Markets Рейчел Лукас пояснила зростання припливом інституційного капіталу та покращенням макроекономічної обстановки. За її словами, спотові крипто-ETF знову мають попит, а учасники ринку сприйняли недавній розпродаж як можливість для покупки.

Проте відтік із таких інструментів не припиняється. Добовий показник для фондів на базі біткоїна становить $366,59 млн. Негативна тенденція триває три торгові сесії поспіль.