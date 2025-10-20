20 жовтня ціна першої криптовалюти піднялася вище за $111 000. Відновлення відбулося на тлі загального зростання крипторинка та зміцнення впевненості трейдерів у сприятливих макроекономічних умовах. Про це пише Forklog.
20 жовтня 2025, 16:37
Ціна біткоїна повернулася до позначки $111 000
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
За останні 24 години біткоїн виріс на 4,2%, до $111 300, згідно з CoinGecko. До цього курс чотири дні знаходився нижче за відмітку $110 000.
Ціна Ethereum підскочила на 4,7% і подолала поріг $4000. BNB додав 4%, XRP — 5%, Solana — 4,3%.
Аналітик BTC Markets Рейчел Лукас пояснила зростання припливом інституційного капіталу та покращенням макроекономічної обстановки. За її словами, спотові крипто-ETF знову мають попит, а учасники ринку сприйняли недавній розпродаж як можливість для покупки.
Проте відтік із таких інструментів не припиняється. Добовий показник для фондів на базі біткоїна становить $366,59 млн. Негативна тенденція триває три торгові сесії поспіль.
Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі