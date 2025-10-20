Вранці 20 жовтня у роботі Amazon стався збій, випливає з інформації на порталі Downdetector.com. На піку кількість скарг становила понад 15 тисяч, але станом на 11:09 їхня кількість впала до 8 тисяч.
20 жовтня 2025, 11:54
У роботі Amazon стався збій
Деталі
Amazon.com Inc. підтвердив проблему на панелі стану AWS, заявивши: «Ми підтверджуємо підвищений рівень помилок та затримок для кількох сервісів AWS у регіоні US-EAST-1».
Наслідки збою поширилися за межі сервісів Amazon.
Компанія Perplexity, яка працює у сфері штучного інтелекту, повідомила, що збій у роботі AWS «впливає на стабільність веб-сайту».
