Повернення коштів вкладникам Фрідом Фінанс: 1055 фізичних та юросіб отримали компенсації

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».

На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.