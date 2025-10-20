Станом на кінець вересня 1055 фізичних та юридичних осіб отримали компенсації, ідеться у повідомленні НКЦПФР.
Повернення коштів вкладникам Фрідом Фінанс: 1055 фізичних та юросіб отримали компенсації
Деталі
«Комісія продовжує підтримувати зв’язок з клієнтами. Так, за період із серпня по середину жовтня, наші спеціалісти отримали та задовольнили 125 заяв щодо актуалізації даних та правонаступництва. Ще 5 заяв осіб, пов'язаних з санкційною особою, знаходяться на розгляді», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
-
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».
-
Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.
-
На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.
