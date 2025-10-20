Multi від Мінфін
20 жовтня 2025, 14:59

Повернення коштів вкладникам Фрідом Фінанс: 1055 фізичних та юросіб отримали компенсації

Станом на кінець вересня 1055 фізичних та юридичних осіб отримали компенсації, ідеться у повідомленні НКЦПФР.

Станом на кінець вересня 1055 фізичних та юридичних осіб отримали компенсації, ідеться у повідомленні НКЦПФР.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Комісія продовжує підтримувати зв’язок з клієнтами. Так, за період із серпня по середину жовтня, наші спеціалісти отримали та задовольнили 125 заяв щодо актуалізації даних та правонаступництва. Ще 5 заяв осіб, пов'язаних з санкційною особою, знаходяться на розгляді», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

  • Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».

  • Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.

  • На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

+
0
Vovan777327
Vovan777327
20 жовтня 2025, 15:26
#
А чому не пишите про те, що клієнти ФФУ втратили при минулорічному обміні ОЗДП біля 18% номіналу своїх облігацій в рамках реструктуризації зовнішнього держборгу України через те, що їх не допустили до голосування через санкції?
