Головне за понеділок: Нобелівська премія з економіки, OpenAI та Broadcom уклали багатомільярдну угоду
Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Джоель Мокір, Філіпп Агіон та Пітер Ховітт. Вчені отримали нагороду «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями». Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. У 1968 році на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію — з економічної науки.
НБУ змінює правила формування обов'язкових резервів для банків
Національний банк України оновлює вимоги до формування обов'язкових резервів для банків. Ключові зміни спрямовані на те, щоб стимулювати фінансові установи залучати довгострокові іноземні кредити для фінансування проєктів відбудови країни.
OpenAI та Broadcom уклали багатомільярдну угоду для створення ШІ-чипів
Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, та чипмейкер Broadcom розпочинають співпрацю для розробки та розгортання чипів для штучного інтелекту протягом наступних чотирьох років. Це гучне партнерство спрямоване на задоволення величезних обчислювальних потреб ШІ-стартапу.
В Україні готують законопроєкт про створення реєстру «дропів»
В Україні готують законопроєкт про створення реєстру осіб, які свідомо передають свої банківські картки іншим людям. Після потрапляння до такого списку фінансові можливості громадян суттєво обмежать — залишаться лише базові операції.
Золото та срібло оновили історичні максимуми на тлі торгової війни США та Китаю
Ціни на золото та срібло в понеділок, 13 жовтня, досягли нових рекордних значень. Це сталося через загострення торговельних відносин між США та Китаєм, що змусило інвесторів шукати надійніші активи для збереження капіталу. Додатковим фактором зростання стали очікування ринку щодо подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США.
Коментарі