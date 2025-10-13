Головне за понеділок: Нобелівська премія з економіки, OpenAI та Broadcom уклали багатомільярдну угоду

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Джоель Мокір, Філіпп Агіон та Пітер Ховітт. Вчені отримали нагороду «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями». Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. У 1968 році на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію — з економічної науки.

