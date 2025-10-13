Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 18:55

НБУ змінює правила формування обов'язкових резервів для банків

Національний банк України оновлює вимоги до формування обов'язкових резервів для банків. Ключові зміни спрямовані на те, щоб стимулювати фінансові установи залучати довгострокові іноземні кредити для фінансування проєктів відбудови країни. Про це повідомила пресслужба Національного банку 13 жовтня.

Національний банк України оновлює вимоги до формування обов'язкових резервів для банків.

Нові правила також оптимізують розрахунок резервів шляхом виключення з нього заблокованих російських та санкційних активів, які не впливають на фінансові процеси в країні.

Стимули для відбудови: пільги на зовнішні кредити

Найважливіша зміна, яка набуде чинності з 10 грудня 2025 року, стосується зовнішнього фінансування. Відтепер банки не включатимуть до розрахунку обов'язкових резервів довгострокові кредити (терміном понад один рік), залучені від специфічних юридичних осіб-нерезидентів.

Йдеться про іноземні компанії, серед акціонерів яких є іноземна держава, або в капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить щонайменше 10%. Раніше ця пільга поширювалася лише на кредити, отримані безпосередньо від МФО.

В НБУ очікують, що такий крок створить додаткові стимули для банків активніше шукати «довгі гроші» за кордоном для фінансування проєктів відновлення української економіки.

Оптимізація розрахунків: вилучення «мертвих» коштів

Друга зміна, що запрацює раніше, з 10 листопада 2025 року, має більш технічний характер. З розрахунку обов'язкових резервів будуть виключені кошти, які були:

примусово вилучені відповідно до закону про власність росії та її резидентів;

заблоковані внаслідок застосування санкцій.

Регулятор пояснює, що ці кошти фактично є знерухомленими й не беруть участі в монетарних процесах, тому їх врахування є недоцільним. За оцінками НБУ, ця зміна не матиме значного впливу на загальний обсяг резервів у банківській системі.

Відповідні норми закріплені постановами Правління НБУ № 125 та № 373-рш від 10 жовтня 2025 року.

Що таке обов'язкові резерви і як вони працюють?

Обов'язкові резерви — це певна частина грошей, залучених банком (переважно депозитів клієнтів), яку він зобов'язаний зберігати на спеціальному рахунку в Національному банку. Комерційний банк не може використовувати ці кошти для видачі кредитів чи інших операцій.

Цей інструмент виконує дві основні функції:

  • Забезпечення ліквідності. Резерви є «подушкою безпеки», яка гарантує, що банк зможе виконати свої зобов'язання перед вкладниками.
  • Інструмент монетарної політики. Змінюючи норму резервування, НБУ може впливати на кількість «вільних» грошей в економіці. Підвищення норми зменшує обсяг коштів, доступних для кредитування, що допомагає стримувати інфляцію. Зниження — навпаки, стимулює кредитування.
  • Надаючи пільгу (тобто дозволяючи не резервувати кошти) для певних видів кредитів, як-от довгострокові іноземні позики, НБУ робить їх залучення вигіднішим для банків.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
