Золото та срібло оновили історичні максимуми на тлі торгової війни США та Китаю

Ціни на золото та срібло в понеділок, 13 жовтня, досягли нових рекордних значень. Це сталося через загострення торговельних відносин між США та Китаєм, що змусило інвесторів шукати надійніші активи для збереження капіталу. Додатковим фактором зростання стали очікування ринку щодо подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США. Про це повідомляє Reuters 13 жовтня.

Спотова ціна золота зросла на 1,5% до $4067,79 за унцію, а під час торгової сесії досягала абсолютного рекорду в $4078,05. Ф'ючерси на золото з постачанням у грудні підскочили на 2,3% до $4093,50. Срібло також продемонструвало стрімке зростання: його ціна збільшилася на 2,6%, досягнувши рекордної позначки $51,70 за унцію.

Причини стрімкого зростання

Головним каталізатором зростання цін на дорогоцінні метали стала нова ескалація торговельного конфлікту між Вашингтоном та Пекіном. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на китайські товари, а також анонсував нові обмеження на експорт критично важливого програмного забезпечення, які мають набути чинності до 1 листопада. Ці дії стали відповіддю на обмеження з боку Китаю щодо експорту рідкоземельних елементів.

«Це цікаво, тому що нещодавні події на Близькому Сході мали менший вплив на ринок золота, але зараз ми спостерігаємо повернення ризиків через загострення торговельної напруженості між США та Китаєм», — зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

Попит на золото, яке не приносить відсоткового доходу, цього року зріс на 53%. Це зумовлено геополітичними ризиками, активною купівлею золота центральними банками, припливом коштів у біржові фонди (ETF) та очікуванням зниження ставок ФРС. Ринки прогнозують майже стовідсоткову ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні та ще одного аналогічного кроку в грудні.

Прогнози та очікування

Інвестори уважно стежать за майбутнім виступом голови ФРС Джерома Пауелла на щорічній зустрічі NABE у вівторок, оскільки його коментарі можуть надати нові сигнали щодо монетарної політики.

Водночас аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ціни на срібло продовжать зростати в середньостроковій перспективі завдяки приватним інвестиціям. Однак вони попереджають про можливу високу волатильність у найближчий час. На тлі цих подій платина подорожчала на 3,3% до $1639,10, а паладій — на 3,1% до $1449,36.

Що таке «захисний актив» і чому інвестори обирають золото?

«Захисний актив» (safe-haven asset) — це фінансовий інструмент, який, як очікується, збереже або навіть збільшить свою вартість під час економічної кризи та нестабільності на ринках. Інвестори використовують такі активи, щоб захистити свої портфелі від збитків, коли ризикованіші інструменти, як-от акції, падають у ціні.

Золото вважається головним захисним активом з кількох причин:

Збереження вартості: Історично золото добре зберігало свою вартість протягом тривалих періодів, що робить його своєрідною страховкою від економічних потрясінь.

Обмежена пропозиція: На відміну від грошей, які центральні банки можуть друкувати, кількість золота на планеті обмежена. Це захищає його від інфляції.

Високий попит: Попит на золото підтримується не тільки з боку інвесторів, але і з боку центральних банків, які накопичують його у своїх резервах для диверсифікації та захисту від коливань долара.

Коли у світі зростає невизначеність — через торговельні війни, геополітичні конфлікти чи ризики рецесії — інвестори масово переводять свої кошти в золото, що й призводить до стрімкого зростання його ціни. Попередній історичний максимум ціни на золото був зафіксований 8 жовтня 2025 року, коли вартість металу перевищила $4000 за унцію.

Чому це важливо

Рекордне зростання цін на золото та срібло є яскравим індикатором глобальної економічної та політичної тривоги. Коли інвестори втрачають довіру до стабільності ринків, вони шукають «тиху гавань» для своїх грошей, і дорогоцінні метали традиційно виконують цю роль.

Для звичайних людей це означає кілька речей. По-перше, така поведінка інвесторів сигналізує про високий ризик уповільнення світової економіки. По-друге, очікуване зниження відсоткових ставок ФРС, на яке реагує ринок, може зробити кредити дешевшими, але водночас свідчить про спроби центрального банку стимулювати економіку, що «охолоджується». Таким чином, цінові рекорди на ринку золота — це не просто цифри на графіках, а барометр, що показує рівень страху та невизначеності у світі фінансів.