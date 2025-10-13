OpenAI та Broadcom уклали багатомільярдну угоду для створення ШІ-чипів

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, та чипмейкер Broadcom розпочинають співпрацю для розробки та розгортання чипів для штучного інтелекту протягом наступних чотирьох років. Це гучне партнерство спрямоване на задоволення величезних обчислювальних потреб ШІ-стартапу. Про це повідомляє The Wall Street Journal 13 жовтня.

Угода, вартість якої оцінюється в декілька мільярдів доларів, передбачає, що OpenAI розробить власні графічні процесори (GPU), а Broadcom допоможе у їх створенні та розгортанні, починаючи з другої половини наступного року. На тлі цієї новини акції Broadcom зросли майже на 10%.

Деталі партнерства

Співпраця між компаніями розпочалася 18 місяців тому і тепер розширилася до спільної роботи над пов'язаними компонентами, включно із серверними стійками та мережевим обладнанням на базі технології Ethernet від Broadcom. OpenAI планує інтегрувати свій досвід у розробці ШІ-моделей безпосередньо в «залізо», що має забезпечити майбутнім системам вищу продуктивність та ефективність.

Нове обладнання буде розгорнуто як у власних дата-центрах OpenAI, так і в центрах обробки даних, якими керують сторонні компанії.

Амбіції OpenAI та фінансові виклики

Ця угода доводить загальний обсяг обчислювальних потужностей, які OpenAI погодилася закупити у чип-гігантів (Broadcom, Nvidia та AMD), до 26 гігаватів. Для порівняння, цього достатньо, щоб більш ніж удвічі задовольнити літні потреби в електроенергії такого міста, як Нью-Йорк.

Витрати на ці контракти сягатимуть сотень мільярдів доларів. При цьому OpenAI очікує отримати цього року дохід у розмірі $13 мільярдів, що означає необхідність експоненційного зростання продажів для покриття таких колосальних витрат.

Керівники компанії, Сем Альтман та Грег Брокман, неодноразово заявляли про гостру нестачу обчислювальних потужностей на тлі стрімкого зростання попиту на ШІ-продукти. Нещодавно Альтман повідомив співробітникам про мету створити 250 гігаватів нових потужностей до 2033 року — план, який за сьогоднішніми мірками коштував би понад $10 трильйонів.