Головне за середу: золото вище $4000, Nvidia інвестує в xAI

Ф'ючерси на золото на біржі в Нью-Йорку в вівторок вперше злетіли вище $4000 за тройську унцію — на тлі спроб інвесторів знайти «безпечну гавань» для зберігання своїх грошей під час урядового «шатдауну» в США.

