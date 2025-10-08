Головні фінансові новини за середу, 8 жовтня.
Головне за середу: золото вище $4000, Nvidia інвестує в xAI
Ф'ючерси на золото на біржі в Нью-Йорку вперше злетіли вище $4000
Ф'ючерси на золото на біржі в Нью-Йорку в вівторок вперше злетіли вище $4000 за тройську унцію — на тлі спроб інвесторів знайти «безпечну гавань» для зберігання своїх грошей під час урядового «шатдауну» в США.
Ілон Маск залучає $20 млрд для xAI за участі Nvidia
Стартап Ілона Маска у сфері штучного інтелекту, xAI, подвоює ставки та залучає $20 мільярдів фінансування — вдвічі більше, ніж планувалося раніше. Ключовим інвестором виступає виробник чипів Nvidia, який вкладає до $2 млрд у складну угоду, побудовану на схемі купівлі та оренди процесорів.
Долар досяг двомісячного максимуму
Долар наблизився до двомісячного максимуму, оскільки фіскальні та економічні проблеми у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі негативно вплинули на валюти країн-конкурентів.
Мінфін розмістив ОВДП на 23,3 мільярда гривень. Що пропонували інвестору
Міністерство фінансів 7 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,3 мільярда гривень в еквіваленті.
Рада підтримала створення Спеціалізованого держбанку
8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N11238 про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю «банку банків» та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими.
