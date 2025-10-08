Ф'ючерси на золото на біржі в Нью-Йорку вперше злетіли вище $4000

Ф'ючерси на золото на біржі в Нью-Йорку в вівторок вперше злетіли вище $4000 за тройську унцію — на тлі спроб інвесторів знайти «безпечну гавань» для зберігання своїх грошей під час урядового «шатдауну» в США. Про це повідомляє АР .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ф'ючерси на золото зросли приблизно на 50% від початку 2025 року й торгуються приблизно на рівні $4003 за тройську унцію після 16:00 за східним часом у вівторок. Це більше, ніж ціна в приблизно $2670, яка була на початку січня», — зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що лише напередодні ціна на спотове золото торгах у Нью-Йорку під час закриття біржі зупинилося на рівні $3960,60 за тройську унцію — стандарту для вимірювання дорогоцінних металів.

Читайте також: Вартість золота переписала історичний максимум: Ціна перевищила $4000 за унцію

При цьому зазначається, що продажі золота можуть різко зрости, коли стурбовані інвестори шукають безпечні інвестиції для своїх грошей.

Однак ще до урядового «шатдауну» в США дорогоцінні метали демонстрували значні прибутки за останні місяці — на тлі шквалу додаткових тарифів, запроваджених президентом Трампом, які спричинили невизначеність щодо перспектив світової економіки.