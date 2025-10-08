Долар досяг двомісячного максимуму

Долар наблизився до двомісячного максимуму, оскільки фіскальні та економічні проблеми у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі негативно вплинули на валюти країн-конкурентів. Про це пише Bloomberg .

Як змінився курс

За даними агентства, індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,2%, наблизившись до найвищого рівня з початку серпня. За даними азійських трейдерів, цьому посприяли хедж-фонди, які купували більше опціонів проти євро та єни.

Після падіння до найнижчого рівня за понад два роки у вересні, американська валюта останніми днями відродилася, оскільки низка негативних факторів в інших країнах переважує будь-який негативний вплив від припинення роботи уряду США.

Так, євро постраждав від політичної нестабільності у Франції, тоді як єна впала на тлі спекуляцій про те, що ймовірний новий лідер Японії може сприяти повільнішому темпу підвищення процентних ставок та більшій фіскальній експансії.

«Враховуючи зростаючу стурбованість щодо фіскальної стійкості в Японії та Франції, ринок зараз переглядає свої погляди на макроекономічні перспективи США», — заявила керівник відділу азійської стратегії Skandinaviska Enskilda Banken Євгенія Фабон Вікторіно.

Окрім того, долар США отримав додатковий поштовх, оскільки новозеландський долар впав до шестимісячного мінімуму після того, як центральний банк знизив процентні ставки більше, ніж очікувалося, і сигналізував про готовність до подальшого зниження.