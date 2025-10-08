Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 14:42

Ілон Маск залучає $20 млрд для xAI за участі Nvidia

Стартап Ілона Маска у сфері штучного інтелекту, xAI, подвоює ставки та залучає $20 мільярдів фінансування — вдвічі більше, ніж планувалося раніше. Ключовим інвестором виступає виробник чипів Nvidia, який вкладає до $2 млрд у складну угоду, побудовану на схемі купівлі та оренди процесорів. Про це повідомляє агентство Bloomberg 8 жовтня.

Стартап Ілона Маска у сфері штучного інтелекту, xAI, подвоює ставки та залучає $20 мільярдів фінансування — вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Унікальна схема: гроші не для компанії, а на закупівлю чипів

Цей раунд фінансування має унікальну структуру, розроблену для зниження ризиків для інвесторів. Кошти залучаються не безпосередньо в капітал збиткового стартапу xAI, а у спеціально створену компанію (Special Purpose Vehicle, SPV).

Схема працюватиме так:

  • Інвестори, серед яких Apollo Global Management та Valor Capital, вкладають $20 млрд ($7,5 млрд у капітал та $12,5 млрд у борг) в SPV.
  • Ця компанія на всі залучені кошти закуповує новітні процесори у Nvidia.
  • Стартап xAI орендує ці чипи в SPV на п'ять років для свого гігантського дата-центру «Colossus 2» у Мемфісі.
  • Інвестори повертають свої вкладення та отримують прибуток з орендних платежів, які сплачує xAI.

Така модель є менш ризикованою, оскільки інвестиції забезпечені не обіцянками стартапу, а реальними, високоліквідними активами — чипами Nvidia, попит на які є величезним.

Стратегічна гра Nvidia: прискорити клієнтів та ринок

Участь Nvidia як інвестора на суму до $2 мільярдів є частиною її нової стратегії. Компанія використовує свою фінансову потужність для прискорення розвитку ринку ШІ. Як заявляла фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс, пріоритетом компанії є використання грошей для того, щоб «допомогти іншим компаніям швидше використовувати ШІ».

Фактично, Nvidia допомагає своїм найбільшим клієнтам знаходити гроші на закупівлю її ж продукції, таким чином стимулюючи власний ріст.

Невгамовний апетит: xAI спалює $1 млрд на місяць

Масштабний раунд фінансування підкреслює колосальні витрати, необхідні для конкуренції в гонці ШІ. За даними Bloomberg, xAI щомісяця «спалює» близько $1 мільярда на інфраструктуру та залучення талантів.

Компанія вже залучала кошти зі своєї «імперії» — від SpaceX, а незабаром акціонери Tesla голосуватимуть щодо можливих інвестицій в xAI. Цікаво, що ще у вересні Ілон Маск публічно заявляв у соцмережі X, що його компанія «наразі не залучає жодного капіталу».

До теми: Маск призначив банкіра Morgan Stanley фінансовим директором xAI

Автор:
Ярослав Голобородько
Джерело: Мінфін
