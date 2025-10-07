Головне за вівторок: міжнародні резерви зросли, золото досягло $4000

Міжнародні резерви України у вересні зросли на 1,1% і на 1 жовтня становили $46,5 млрд. Зростання відбулося завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили обсяги продажу валюти, який Національний банк здійснював для підтримки курсу гривні.

Вартість золота переписала історичний максимум. Ціни на золото вперше в історії перевищили $4000 за унцію. Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у вівторок, 7 жовтня, подорожчали на 0,6% і досягли позначки $4000,1 за унцію.

Goldman підвищив прогноз по золоту на грудень 2026 року до $4900