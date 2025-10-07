Головне за вівторок: міжнародні резерви зросли, золото досягло $4000

Головні фінансові новини за вівторок, 7 жовтня.
Міжнародні резерви України продовжують зростання завдяки допомозі партнерів
Міжнародні резерви України у вересні зросли на 1,1% і на 1 жовтня становили $46,5 млрд. Зростання відбулося завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили обсяги продажу валюти, який Національний банк здійснював для підтримки курсу гривні.
Вартість золота переписала історичний максимум: Ціна перевищила $4000 за унцію
Вартість золота переписала історичний максимум. Ціни на золото вперше в історії перевищили $4000 за унцію. Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у вівторок, 7 жовтня, подорожчали на 0,6% і досягли позначки $4000,1 за унцію.
Goldman підвищив прогноз по золоту на грудень 2026 року до $4900
У понеділок Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на грудень 2026 року з 4300 до 4900 доларів за унцію, пославшись на значний приплив коштів до західних біржових інвестиційних фондів (ETF) та ймовірних покупок з боку центральних банків.
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році
Економічне зростання України у 2026 році залишиться на рівні 2025-го, склавши 2%, тоді як пришвидшення до 5% прогнозується у 2027 році.
У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF
Компанія Grayscale Investments оголосила про запуск перших у США спотових біржових продуктів на криптовалюту з можливістю стейкінгу. Інструменти включають фонди Ethereum Trust ETF та Ethereum Mini Trust ETF, які тепер дозволяють інвесторам отримувати прибуток від стейкінгу «ефіру».
