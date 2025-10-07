Goldman підвищив прогноз по золоту на грудень 2026 року до $4900

У понеділок Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на грудень 2026 року з 4300 до 4900 доларів за унцію, пославшись на значний приплив коштів до західних біржових інвестиційних фондів (ETF) та ймовірних покупок з боку центральних банків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання золота

Вартість золота переписала історичний максимум. Ціни на золото вперше в історії перевищили $4000 за унцію. Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у вівторок, 7 жовтня, подорожчали на 0,6% і досягли позначки $4000,1 за унцію.

Зростання попиту спостерігається на тлі припинення роботи уряду США (шатдаун) уперше майже за сім років. З 1 жовтня у США офіційно настав шатдаун після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік.

За прогнозами Goldman, 2025 року центральні банки куплять у середньому 80 метричних тонн золота, а 2026 року — 70 тонн. На думку аналітиків, центральні банки країн, що розвиваються, швидше за все, продовжать структурну диверсифікацію своїх резервів за рахунок золота.

Зростанню цін на золото також сприяють політичні кризи у Франції та Японії, які посилюють побоювання з приводу фіскальної політики та сприяють зростанню цін на золото, пише Bloomberg.

Попит на золото також зростає в очікуванні подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США.

Нагадаємо

З початку 2025 року ціни на золото, яке традиційно вважається надійним засобом захисту капіталу від геополітичних та економічних ризиків, додали майже 50%.

У квітні цього року ціни перевищили позначку $3500 за унцію через геополітичну напруженість та економічну невизначеність, викликану введенням президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт до країни. У вересні зростання прискорилося — ціни на золото вперше в історії піднялися вище за $3600 за унцію, а потім — $3700 за унцію, $3800 за унцію і $3900 за унцію.