У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF

Компанія Grayscale Investments оголосила про запуск перших у США спотових біржових продуктів на криптовалюту з можливістю стейкінгу. Інструменти включають фонди Ethereum Trust ETF та Ethereum Mini Trust ETF, які тепер дозволяють інвесторам отримувати прибуток від стейкінгу «ефіру».

В управлінні американських спотових ETF, серед яких фонд компанії BlackRock, знаходиться 5,6% ($30,5 млрд) пропозиції Ethereum, згідно з Sosovalue на 6 жовтня. Досі ці монети не використовувалися для стейкінгу та не приносили додаткового доходу для інвесторів у біржові продукти на основі криптовалюти.

Це вважалося одним із стримувальних факторів для припливу капіталу в подібні ETF і не давало їм переваги в порівнянні з аналогічними фондами для біткоїну.

Grayscale управляє активами на суму близько $35 млрд і називає себе найбільшим у світі емітентом інвестиційних продуктів на базі криптовалюту. Компанія працює з 2013 року і вважається одним із перших великих гравців на крипторинці.

Запущені на початку 2024 року спотові ETF на базі біткоїна стали одним із ключових факторів зростання його курсу.

На розгляді Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) знаходяться десятки заявок на запуск аналогічних фондів та для інших криптоактивів з підтримкою стейкінгу.

Регулятор довгий час виступав проти цієї опції і позитивне рішення для фондів від Grayscale створює прецедент.

Також функція стейкінгу стала доступною у фонді Grayscale Solana Trust (GSOL) на базі Solana. Це не ETF як такий і його акції не торгуються на великих біржах, але після схвалення регуляторів з таких же фондів компанії з'явилися її ETF, що діють, на біткоїн і Ethereum.

У компанії повідомили, що стейкінг здійснюватиметься пасивно для інвесторів, без участі в управлінні вузлами, через інституційних партнерів компанії та мережу валідаторів.

Чому важливим є запуск стейкінг-ETF

На відміну від біткоїну, що працює на основі майнінгу, більшість криптовалют, включаючи Ethereum та Solana, діють на механізмі стейкінгу (алгоритм Proof-of-Stake, PoS). За допомогою стейкінгу (staking) можна використовувати цифрові активи як джерело пасивного доходу, не продаючи їх.

Процес стейкінгу передбачає блокування криптоактивів на певний період для отримання статусу валідатора в блокчейн-мережі, в якій блокуються активи. Валідатори відповідають за перевірку операцій у цьому блокчейні та дозволяють йому підтримувати роботу. За розміщення криптовалюти у стейкінгу валідатори одержують винагороду у вигляді нової криптовалюти.

Таким чином, багато інвесторів розглядають відсутність стейкінгу в ETF на криптовалюти як стримуючий фактор. Як зазначив аналітик крипторинка Стівен Чжен, відсутність стейкінгу «привела до того, що інвестори не впевнені в ціннісній пропозиції Ethereum принаймні у короткостроковій перспективі».

Скільки зароблять емітенти

Якщо перевести потенційні можливості отримання доходу, наприклад, від Ethereum, який знаходиться в управлінні емітентів ETF ($30,5 млрд), то виходить понад 4% річних (приблизна річна доходність від стейкінгу ETH).

У доларовому вираженні ця цифра була б $1,2 млрд потенційного прибутку на рік — це те, що могли б заробити емітенти, розмістивши весь ETH на балансах у стейкінг.

Дохід від стейкінгу формується саме в криптовалютах, а не в доларах, і будь-яка зміна ціни активу матиме значний вплив на доходи у перерахунку на долари.

Залежно від блокчейну, відсоток річної прибутковості відрізнятиметься. Наприклад, для Solana відсоток стейкінгу дорівнює майже 7% річних, згідно з сервісом Stakingrewards, що відстежує показники різних варіантів стейкінгу. Якщо взяти криптовалюту Solana (SOL), що перебуває в управлінні Grayscale, а це $122,5 млн, і перевести в потенційний прибуток, то вийде понад $8,5 млн пасивного доходу за рік за умови, що ціна SOL не зміниться.

Це важливо, оскільки більшість сучасних криптовалют працюють на базі стейкінгу, і, як і більшість заявок на запуск ETF, відносяться до криптовалют з вбудованою функцією пасивного доходу в нативних активах.

Чому Grayscale

Перші біткоїн-фонди були запущені саме після того, як Grayscale виграла суд, який зобов'язує Комісію з цінних паперів та бірж США (SEC) переглянути її заявку на схвалення спотового біткоїн-ETF.

Це сталося в другій половині 2023 року, незадовго до запуску перших біткоїн-фондів, і після довгих років відмови регулятора схвалювати запуск таких криптопродуктів. Згодом на початку 2024 року були схвалені ETF на біткоїн, а в середині того року — на Ethereum.

Як зазначив генеральний директор Grayscale Пітер Мінцберг, ініціатива компанії є «інновацією», наголосивши на їхній ролі у формуванні інституційного доступу до криптовалюти.

Насправді це і є перший випадок, коли американські інвестори можуть отримати доступ до прибутковості від стейкінгу через біржові операції з Ethereum та Solana, що є продовженням нормативного ухвалення, яке почалося з біржових ETF на біткоїн у січні 2024 року та біржових ETF на ефір у липні 2024 року.