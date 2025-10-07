У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2025, 14:39

У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF

Компанія Grayscale Investments оголосила про запуск перших у США спотових біржових продуктів на криптовалюту з можливістю стейкінгу. Інструменти включають фонди Ethereum Trust ETF та Ethereum Mini Trust ETF, які тепер дозволяють інвесторам отримувати прибуток від стейкінгу «ефіру».

Компанія Grayscale Investments оголосила про запуск перших у США спотових біржових продуктів на криптовалюту з можливістю стейкінгу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В управлінні американських спотових ETF, серед яких фонд компанії BlackRock, знаходиться 5,6% ($30,5 млрд) пропозиції Ethereum, згідно з Sosovalue на 6 жовтня. Досі ці монети не використовувалися для стейкінгу та не приносили додаткового доходу для інвесторів у біржові продукти на основі криптовалюти.

Це вважалося одним із стримувальних факторів для припливу капіталу в подібні ETF і не давало їм переваги в порівнянні з аналогічними фондами для біткоїну.

Grayscale управляє активами на суму близько $35 млрд і називає себе найбільшим у світі емітентом інвестиційних продуктів на базі криптовалюту. Компанія працює з 2013 року і вважається одним із перших великих гравців на крипторинці.
Запущені на початку 2024 року спотові ETF на базі біткоїна стали одним із ключових факторів зростання його курсу.

На розгляді Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) знаходяться десятки заявок на запуск аналогічних фондів та для інших криптоактивів з підтримкою стейкінгу.

Регулятор довгий час виступав проти цієї опції і позитивне рішення для фондів від Grayscale створює прецедент.

Також функція стейкінгу стала доступною у фонді Grayscale Solana Trust (GSOL) на базі Solana. Це не ETF як такий і його акції не торгуються на великих біржах, але після схвалення регуляторів з таких же фондів компанії з'явилися її ETF, що діють, на біткоїн і Ethereum.

У компанії повідомили, що стейкінг здійснюватиметься пасивно для інвесторів, без участі в управлінні вузлами, через інституційних партнерів компанії та мережу валідаторів.

Чому важливим є запуск стейкінг-ETF

На відміну від біткоїну, що працює на основі майнінгу, більшість криптовалют, включаючи Ethereum та Solana, діють на механізмі стейкінгу (алгоритм Proof-of-Stake, PoS). За допомогою стейкінгу (staking) можна використовувати цифрові активи як джерело пасивного доходу, не продаючи їх.

Процес стейкінгу передбачає блокування криптоактивів на певний період для отримання статусу валідатора в блокчейн-мережі, в якій блокуються активи. Валідатори відповідають за перевірку операцій у цьому блокчейні та дозволяють йому підтримувати роботу. За розміщення криптовалюти у стейкінгу валідатори одержують винагороду у вигляді нової криптовалюти.

Таким чином, багато інвесторів розглядають відсутність стейкінгу в ETF на криптовалюти як стримуючий фактор. Як зазначив аналітик крипторинка Стівен Чжен, відсутність стейкінгу «привела до того, що інвестори не впевнені в ціннісній пропозиції Ethereum принаймні у короткостроковій перспективі».

Скільки зароблять емітенти

Якщо перевести потенційні можливості отримання доходу, наприклад, від Ethereum, який знаходиться в управлінні емітентів ETF ($30,5 млрд), то виходить понад 4% річних (приблизна річна доходність від стейкінгу ETH).

У доларовому вираженні ця цифра була б $1,2 млрд потенційного прибутку на рік — це те, що могли б заробити емітенти, розмістивши весь ETH на балансах у стейкінг.

Дохід від стейкінгу формується саме в криптовалютах, а не в доларах, і будь-яка зміна ціни активу матиме значний вплив на доходи у перерахунку на долари.

Залежно від блокчейну, відсоток річної прибутковості відрізнятиметься. Наприклад, для Solana відсоток стейкінгу дорівнює майже 7% річних, згідно з сервісом Stakingrewards, що відстежує показники різних варіантів стейкінгу. Якщо взяти криптовалюту Solana (SOL), що перебуває в управлінні Grayscale, а це $122,5 млн, і перевести в потенційний прибуток, то вийде понад $8,5 млн пасивного доходу за рік за умови, що ціна SOL не зміниться.

Це важливо, оскільки більшість сучасних криптовалют працюють на базі стейкінгу, і, як і більшість заявок на запуск ETF, відносяться до криптовалют з вбудованою функцією пасивного доходу в нативних активах.

Чому Grayscale

Перші біткоїн-фонди були запущені саме після того, як Grayscale виграла суд, який зобов'язує Комісію з цінних паперів та бірж США (SEC) переглянути її заявку на схвалення спотового біткоїн-ETF.

Це сталося в другій половині 2023 року, незадовго до запуску перших біткоїн-фондів, і після довгих років відмови регулятора схвалювати запуск таких криптопродуктів. Згодом на початку 2024 року були схвалені ETF на біткоїн, а в середині того року — на Ethereum.

Як зазначив генеральний директор Grayscale Пітер Мінцберг, ініціатива компанії є «інновацією», наголосивши на їхній ролі у формуванні інституційного доступу до криптовалюти.

Насправді це і є перший випадок, коли американські інвестори можуть отримати доступ до прибутковості від стейкінгу через біржові операції з Ethereum та Solana, що є продовженням нормативного ухвалення, яке почалося з біржових ETF на біткоїн у січні 2024 року та біржових ETF на ефір у липні 2024 року.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами