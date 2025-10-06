Головне за понеділок: уряд збільшив видатки, золото й біткоїн оновили максимуми

Головні фінансові новини за понеділок, 6 жовтня.
Кабмін схвалив законопроєкт про збільшення видатків на 317 млрд грн
Кабмін схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн — ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони. Так, відповідно до опублікованого депутатом тексту законопроєкту план видатків планується збільшити з 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн, тобто на приблизно 317 млрд грн.
Золото злетіло до рекордного максимуму вище за $3 900 за унцію
Ціни на золото піднялися до рекордного максимуму на початку азіатських торгів у понеділок на тлі різкого ослаблення ієни і очікувань зниження процентних ставок, що зберігаються в США.
Біткоїн встановив історичний максимум вище $125 тисяч
5 жовтня біткоїн, найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю, оновив рекорд і зріс майже на 2,7% — до $125 245,57.
Стали «єдинорогом»: IT-холдинг Гороховського залучив інвестиції зі США за оцінкою понад $1 млрд
Український IT-холдинг Fintech-IT Group, розробник технологічної екосистеми monobank, залучив інвестиції від американського фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Угода, що є однією з найбільших на українському венчурному ринку за час повномасштабної війни, оцінила компанію Олега Гороховського та Михайла Рогальського у понад $1 мільярд, надавши їй статус «єдинорога».
«Земельний банк»: держава отримала 52,3 млн грн від суборенди земель
У системі Prozorro.Продажі минулого тижня відбулося 16 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Торги проходили у Миколаївській, Харківській, Київській, Закарпатській, Кіровоградській та Хмельницькій областях. Загальна площа земельних ділянок, виставлених на торги, склала 3 535,86 гектарів.
