Головне за понеділок: уряд збільшив видатки, золото й біткоїн оновили максимуми

Кабмін схвалив законопроєкт про збільшення видатків на 317 млрд грн

Кабмін схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн — ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони. Так, відповідно до опублікованого депутатом тексту законопроєкту план видатків планується збільшити з 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн, тобто на приблизно 317 млрд грн.

Золото злетіло до рекордного максимуму вище за $3 900 за унцію