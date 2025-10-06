Кабмін схвалив законопроєкт про збільшення видатків на 317 млрд грн

Кабмін схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн — ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Що відомо

Так, відповідно до опублікованого депутатом тексту законопроєкту план видатків планується збільшити з 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн, тобто на приблизно 317 млрд грн.

Водночас видатки на сектор безпеки та оборони можуть зрости ще більше, оскільки крім безпосереднього збільшення фінансування оборонних статей бюджету уряд планує урізати фінансування деяких інших програм.

Крім збільшення видатків, законопроєкт передбачає збільшення плану доходів на 20 млрд грн, а граничного обсягу дефіциту бюджету — на 294 млрд грн.