​​«Земельний банк»: держава отримала 52,3 млн грн від суборенди земель

У системі Prozorro.Продажі минулого тижня відбулося 16 аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель, організованих ТОВ « Державний земельний банк ». Про це йдеться у повідомленні «Земельного банку».

Де відбувалися торги

Торги проходили у Миколаївській, Харківській, Київській, Закарпатській, Кіровоградській та Хмельницькій областях. Загальна площа земельних ділянок, виставлених на торги, склала 3 535,86 гектарів.

За результатами аукціонів сумарна вартість переможних ставок досягла 52,3 мільйона гривень, а з урахуванням податку на додану вартість економічний ефект може скласти 62,7 мільйона гривень.

За тиждень учасники торгів подали 55 пропозицій. У середньому суборенда одного гектара коштувала 14 793 гривні. Під час торгів вартість лотів у середньому зросла у 4,4 рази.

Найдорожчий лот

Найбільший і найдорожчий лот розташований на Миколаївщині. Земельна ділянка площею 925,37 гектара викликала конкуренцію серед чотирьох учасників. Початкова ставка зросла у 4,1 раза й досягла 12,8 мільйона гривень. Середня вартість гектара на цій ділянці становила 13 832 гривні.