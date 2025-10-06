Золото злетіло до рекордного максимуму вище за $3 900 за унцію

Ціни на золото піднялися до рекордного максимуму на початку азіатських торгів у понеділок на тлі різкого ослаблення ієни і очікувань зниження процентних ставок, що зберігаються в США. Про це пише Investing.

Дорогоцінний метал також отримав підтримку через побоювання з приводу призупинення роботи уряду США, яка триває, оскільки законодавці не домоглися суттєвого прогресу в прийнятті законопроєкту про витрати.

Спотова ціна на золото підскочила на 0,8% до рекордного максимуму $3 920,31 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з постачанням у грудні зросли на 0,8% до піку в $3 944,45 за унцію.

Причина зростання золота

Зростання золота відбулося на тлі підвищеної волатильності на валютних ринках, особливо після того, як японська єна різко ослабла вранці торгів.

Ієна впала після того, як консервативний політик Санае Такаїчі була обрана лідером правлячої Ліберально-демократичної партії Японії, що відкриває їй шлях до посади наступного прем'єр-міністра.

Такаічі вважається прихильницею м'якої фіскальної політики і, як очікується, виступатиме проти подальшого посилення грошово-кредитної політики Банком Японії. Ці очікування негативно позначилися на єні та японському ринку облігацій.

У США ринки все більше впевнені, що Федеральна резервна система знову зменшить відсоткові ставки у жовтні. Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наприкінці жовтня більш ніж 99%, згідно з даними CME Fedwatch.

Нагадаємо

Як повідомляв «Мінфін», 2 жовтня вперше в історії вартість золота перевищила $3900 за тройську унцію. На максимумі грудневий ф'ючерс на золото на біржі COMEX досяг позначки $3 903,55. Зростання дорогоцінного металу продовжилося на тлі попиту інвестора після офіційного оголошення шатдауну уряду США.

