Біткоїн встановив історичний максимум вище $125 тисяч

5 жовтня біткоїн, найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю, оновив рекорд і зріс майже на 2,7% — до $125 245,57. Про це повідомляє агентство Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попереднього максимуму — $124 480 у середині серпня — було досягнуто на тлі більш дружнього регуляторного підходу з боку адміністрації президента США Дональда Трампа і високого попиту з боку інституційних інвесторів.

У п'ятницю ціна зростала вже восьму сесію поспіль, підтримана нещодавнім підйомом фондового ринку США та припливами коштів у біржові фонди (ETF) на біткоїни.

Читайте також: Криптобіржі в Україні: на які платформи варто звернути увагу трейдерам

Натомість долар США в п'ятницю послабився, зазнавши багатотижневих втрат проти провідних валют — через невизначеність навколо можливого «шатдауну» уряду, що затьмарила перспективи та відтермінувала ключові макродані, зокрема з ринку праці, важливі для оцінки стану економіки.