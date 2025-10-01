Головні фінансові новини за середу, 1 жовтня.
Головне за середу: шатдаун, золото зростає, податки для банків
У США шатдаун: Уряд припинив роботу
1 жовтня о 0:01 за східним часом у США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік. На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.
Ціни на золото вперше в історії перевищили $3900 на тлі шатдауну у США
Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у середу, 1 жовтня, 0,72% та на піку досягли $3901,2 за унцію.
Nvidia стала першою компанією, чия капіталізація перевищила $4,5 трильйона
Виробник чипів Nvidia став першою компанією у світі, ринкова капіталізація якої перевищила $4,5 трильйона. Історичний рекорд було встановлено на тлі новин про низку багатомільярдних угод з розбудови інфраструктури для штучного інтелекту, зокрема з компанією OpenAI.
Рекордні $9,6 трлн на добу: світовий валютний ринок зростає, а долар посилює лідерство — звіт BIS
Щоденний обіг на світовому валютному ринку досяг нового історичного максимуму в $9,6 трлн, що на 28% більше, ніж три роки тому. Разом зі зростанням ринку посилилось і домінування долара США, який брав участь у майже 90% усіх угод.
Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50%
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%). На відміну від попередніх разів, податок не буде вводитися заднім числом.
