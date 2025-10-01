Головне за середу: шатдаун, золото зростає, податки для банків

У США шатдаун: Уряд припинив роботу

1 жовтня о 0:01 за східним часом у США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік. На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.

Ціни на золото вперше в історії перевищили $3900 на тлі шатдауну у США