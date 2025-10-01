Ціни на золото вперше в історії перевищили $3900 на тлі шатдауну у США

Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у середу, 1 жовтня, 0,72% та на піку досягли $3901,2 за унцію. Це сталося на тлі зупинення роботи уряду США (шатдаун).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Шатдаун у США

1 жовтня о 00:01 за східним часом (07:01) у США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік.

У 2025 році уряд США двічі — навесні та восени — опинявся на межі шатдауну. У березні 2025-го Сенат ухвалив законопроєкт щодо фінансування роботи уряду до 30 вересня, що дозволило уникнути призупинення. Але вже у вересні в США знову заговорили про можливий шатдаун через розбіжності сенаторів-республіканців та сенаторів-демократів.

У разі настання шатдауну цього фінансового року він вважатиметься частковим, тому що не стосуватиметься агентств, які отримали фінансування за ухваленим у липні 2025-го «великим прекрасним біллем», — це військове міністерство, міністерство, яке займається внутрішньою безпекою, та Федеральне управління авіації.

Призупинення роботи федеральних органів влади може посилити тиск на долар, зазначає Bloomberg. Це також може затримати публікацію ключових економічних даних, включаючи звіт із зайнятості поза сільським господарством, який має бути опублікований у п'ятницю, пише Reuters. Ці дані ФРС враховує при ухваленні рішення щодо ставки.

Нагадаємо

Раніше ціна на золото вперше в історії перевищила $3850 за унцію, оскільки курс долара на глобальному ринку знизився через ризики призупинення роботи уряду США. На цьому ж фоні ціни на срібло піднялися вище за $47 за унцію вперше з травня 2011 року.