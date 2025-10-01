Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 11:56

Nvidia стала першою компанією, чия капіталізація перевищила $4,5 трильйона

Виробник чипів Nvidia став першою компанією у світі, ринкова капіталізація якої перевищила $4,5 трильйона. Історичний рекорд було встановлено на тлі новин про низку багатомільярдних угод з розбудови інфраструктури для штучного інтелекту, зокрема з компанією OpenAI. Про це пише CNBC.

Виробник чипів Nvidia став першою компанією у світі, ринкова капіталізація якої перевищила $4,5 трильйона.
Фото: freepik

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що стоїть за рекордом

Стрімке зростання акцій Nvidia, які з початку року додали вже 39%, підживлюється безпрецедентними інвестиціями в інфраструктуру для ШІ з боку технологічних гігантів. Ключові нещодавні угоди включають:

  • Партнерство з OpenAI: Минулого тижня стало відомо, що Nvidia планує інвестувати в розробника ChatGPT до $100 млрд у вигляді акцій. Угода також передбачає будівництво дата-центрів для OpenAI на сотні мільярдів доларів.
  • Проєкт «Stargate» на $500 млрд: OpenAI спільно з Oracle оголосили про будівництво п'яти гігантських дата-центрів, які будуть оснащені сотнями тисяч графічних процесорів (GPU) від Nvidia.
  • Угода з Meta на $14,2 млрд: Хмарний провайдер CoreWeave, великим акціонером якого є сама Nvidia, уклав угоду на постачання інфраструктурних послуг для Meta на вказану суму.

За словами CEO Nvidia Дженсена Хуанга, продукція його компанії становить близько 70% усіх витрат на будівництво нового дата-центру для ШІ, що робить Nvidia головним бенефіціаром цієї технологічної гонки.

Реакція ринку

На тлі цих новин акції Nvidia у вівторок зросли майже на 3%. Аналітики продовжують підвищувати свої прогнози. Зокрема, експерти Citi підняли цільову ціну акцій з $200 до $210.

За темпами зростання цього року Nvidia випереджає всіх технологічних гігантів, поступаючись лише іншому виробнику чипів, Broadcom, який також виграє від буму ШІ.

Загальна гонка озброєнь в ШІ

OpenAI — далеко не єдиний гравець, що масово інвестує в інфраструктуру. Такі гіганти, як Meta та Google, також різко нарощують свої капітальні витрати на дата-центр та чипи, створюючи величезний і стабільний попит на продукцію Nvidia на роки вперед. Цей процес вже охрестили новою «гонкою озброєнь», де головною зброєю є обчислювальні потужності.

Чому це важливо

Досягнення Nvidia капіталізації в $4,5 трлн — це не просто черговий рекорд на фондовому ринку, а свідчення фундаментального зсуву в технологічній індустрії. Компанія перетворилася з простого виробника чипів на центрального, незамінного постачальника для всієї революції штучного інтелекту.

Масштаб інвестицій ($100 млрд, $500 млрд) є безпрецедентним і свідчить про будівництво нового шару глобальної інфраструктури, який можна порівняти зі створенням інтернету чи електричних мереж. Nvidia в цій «золотій лихоманці» продає «лопати та кирки», що робить її позицію унікальною. Водночас це призводить до величезної концентрації влади в руках одного постачальника, що створює довгострокові питання щодо конкуренції та геополітичних ризиків у світі, де ШІ стає ключовою технологією.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
