Головне за вівторок: «Шатдаун» в США, спецбанк в Україні, подвійне IPO Revolut

США на порозі «шатдауну»: Білий дім та демократи не змогли домовитися про бюджет

Сполучені Штати близькі до часткового припинення роботи уряду («шатдауну») після того, як зустріч у Білому домі між президентом Дональдом Трампом та лідерами Демократичної партії не принесла результатів. Сторони не змогли дійти згоди щодо короткострокового фінансування, оскільки демократи вимагають включити до законопроєкту питання охорони здоров'я, що республіканці відкидають.

