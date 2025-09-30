Головні фінансові новини за вівторок, 30 вересня.
Головне за вівторок: «Шатдаун» в США, спецбанк в Україні, подвійне IPO Revolut
США на порозі «шатдауну»: Білий дім та демократи не змогли домовитися про бюджет
Сполучені Штати близькі до часткового припинення роботи уряду («шатдауну») після того, як зустріч у Білому домі між президентом Дональдом Трампом та лідерами Демократичної партії не принесла результатів. Сторони не змогли дійти згоди щодо короткострокового фінансування, оскільки демократи вимагають включити до законопроєкту питання охорони здоров'я, що республіканці відкидають.
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі продовжує скорочуватися
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі продовжує скорочуватися і станом на 1 вересня 2025 року сягнула 25,3%, що на 4,9 в. п. менше показника на початок року.
Рада готується створити спецбанк для фінансування відбудови
Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про створення Національної установи розвитку (НУР) — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю «банку банків» та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими.
Польща продовжить фінансувати Starlink для України
Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.
Revolut готує подвійний лістинг у Лондоні та Нью-Йорку з оцінкою $75 млрд
Лондонська фінтех-компанія Revolut, один із найдорожчих стартапів Європи, розглядає можливість проведення подвійного первинного розміщення акцій (IPO) на біржах Лондона та Нью-Йорка. Такий крок може стати історичним для фінансового центру Великої Британії та встановити для компанії оцінку близько $75 мільярдів.
