Рада готується створити спецбанк для фінансування відбудови

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про створення Національної установи розвитку (НУР) — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю «банку банків» та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими. Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Хто зможе отримати фінансування

Головна місія нової установи — реалізація програм кредитування для відновлення та структурної трансформації економіки. Пріоритет надаватиметься тим, хто сьогодні має обмежений доступ до банківських позик.

Підтримку зможуть отримати:

Малий та середній бізнес, особливо той, що постраждав від війни.

Релоковані підприємства та компанії, що працюють у прифронтових регіонах.

Бізнес, заснований внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Проєкти з підвищеним рівнем ризику, які комерційні банки оминають.

В окремих випадках — фізичні особи, які не можуть отримати фінансування.

Як зазначив Данило Гетманцев, НУР стане «необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує».

Німецький досвід: як працюватиме «банк банків»

Законопроєкт (N11238) пропонує створити в Україні аналог німецького банку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Ця установа була заснована у 1948 році в рамках «Плану Маршалла» і стала ключовим інструментом післявоєнного економічного дива в Німеччині.

Статус «банку банків» означає, що НУР не буде напряму працювати з тисячами підприємців. Натомість вона надаватиме фінансові ресурси та гарантії комерційним банкам, які, у свою чергу, кредитуватимуть бізнес за визначеними програмами. Це дозволить залучати приватний капітал та ефективно розподіляти кошти.

Планується, що нова структура може бути створена на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми, зокрема «Доступні кредити 5−7−9%».

Підтримка експортерів: страхування воєнних ризиків

Законопроєкт також передбачає розширення повноважень Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Йому планують надати право страхувати та перестраховувати інвестиційні кредити від воєнних та політичних ризиків.

Це нововведення спрямоване на стимулювання інвестицій у створення інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту українських товарів.