Рада готується створити спецбанк для фінансування відбудови

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2025, 17:04

Рада готується створити спецбанк для фінансування відбудови

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про створення Національної установи розвитку (НУР) — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю «банку банків» та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими. Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про створення Національної установи розвитку (НУР) — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто зможе отримати фінансування

Головна місія нової установи — реалізація програм кредитування для відновлення та структурної трансформації економіки. Пріоритет надаватиметься тим, хто сьогодні має обмежений доступ до банківських позик.

Підтримку зможуть отримати:

  • Малий та середній бізнес, особливо той, що постраждав від війни.
  • Релоковані підприємства та компанії, що працюють у прифронтових регіонах.
  • Бізнес, заснований внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
  • Проєкти з підвищеним рівнем ризику, які комерційні банки оминають.

В окремих випадках — фізичні особи, які не можуть отримати фінансування.

Як зазначив Данило Гетманцев, НУР стане «необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує».

Німецький досвід: як працюватиме «банк банків»

Законопроєкт (N11238) пропонує створити в Україні аналог німецького банку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Ця установа була заснована у 1948 році в рамках «Плану Маршалла» і стала ключовим інструментом післявоєнного економічного дива в Німеччині.

Статус «банку банків» означає, що НУР не буде напряму працювати з тисячами підприємців. Натомість вона надаватиме фінансові ресурси та гарантії комерційним банкам, які, у свою чергу, кредитуватимуть бізнес за визначеними програмами. Це дозволить залучати приватний капітал та ефективно розподіляти кошти.

Планується, що нова структура може бути створена на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми, зокрема «Доступні кредити 5−7−9%».

Підтримка експортерів: страхування воєнних ризиків

Законопроєкт також передбачає розширення повноважень Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Йому планують надати право страхувати та перестраховувати інвестиційні кредити від воєнних та політичних ризиків.

Це нововведення спрямоване на стимулювання інвестицій у створення інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту українських товарів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами