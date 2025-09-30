Revolut готує подвійний лістинг у Лондоні та Нью-Йорку з оцінкою $75 млрд

Лондонська фінтех-компанія Revolut, один із найдорожчих стартапів Європи, розглядає можливість проведення подвійного первинного розміщення акцій (IPO) на біржах Лондона та Нью-Йорка. Такий крок може стати історичним для фінансового центру Великої Британії та встановити для компанії оцінку близько $75 мільярдів. Про це повідомляє The Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подвійний удар: що планує Revolut

Якщо Revolut реалізує цей план, це може стати першим випадком в історії, коли компанія одночасно розміщує акції в Нью-Йорку та одразу входить до головного британського індексу FTSE 100. Для фінансового центру Лондона, який останнім часом стикався з відтоком компаній на американські біржі, такий крок стане потужним сигналом довіри та підтвердженням його конкурентоспроможності.

Компанія, що базується в Лондоні, налічує 65 мільйонів користувачів по всьому світу, з яких 12 мільйонів — у Великій Британії. Починавши як сервіс передплачених карток для подорожей, Revolut перетворився на фінансовий «супердодаток», що пропонує торгівлю акціями та криптовалютами, бронювання готелів та бізнес-рахунки.

Чому Лондон знову став привабливим

Раніше генеральний директор компанії Нік Сторонський скептично ставився до лістингу в Лондоні. Основною перешкодою він називав британський податок на торгівлю акціями у розмірі 0,5%. Проте його позиція, схоже, пом'якшилася.

Ключовим фактором стали нові правила лістингу у Великій Британії, запроваджені цього місяця. Вони дозволяють великим компаніям потрапити до престижного індексу FTSE 100 всього за п'ять днів після розміщення акцій. Це відкриває доступ до значного капіталу від індексних фондів, які автоматично купують акції компаній з індексу, що значно підвищує ліквідність.

Минулого тижня на відкритті нової штаб-квартири в Лондоні Сторонський назвав Велику Британію «рідною країною» для Revolut, що було сприйнято як чіткий сигнал про потепління стосунків.