Revolut готує подвійний лістинг у Лондоні та Нью-Йорку з оцінкою $75 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2025, 11:16

Revolut готує подвійний лістинг у Лондоні та Нью-Йорку з оцінкою $75 млрд

Лондонська фінтех-компанія Revolut, один із найдорожчих стартапів Європи, розглядає можливість проведення подвійного первинного розміщення акцій (IPO) на біржах Лондона та Нью-Йорка. Такий крок може стати історичним для фінансового центру Великої Британії та встановити для компанії оцінку близько $75 мільярдів. Про це повідомляє The Times.

Лондонська фінтех-компанія Revolut, один із найдорожчих стартапів Європи, розглядає можливість проведення подвійного первинного розміщення акцій (IPO) на біржах Лондона та Нью-Йорка.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подвійний удар: що планує Revolut

Якщо Revolut реалізує цей план, це може стати першим випадком в історії, коли компанія одночасно розміщує акції в Нью-Йорку та одразу входить до головного британського індексу FTSE 100. Для фінансового центру Лондона, який останнім часом стикався з відтоком компаній на американські біржі, такий крок стане потужним сигналом довіри та підтвердженням його конкурентоспроможності.

Компанія, що базується в Лондоні, налічує 65 мільйонів користувачів по всьому світу, з яких 12 мільйонів — у Великій Британії. Починавши як сервіс передплачених карток для подорожей, Revolut перетворився на фінансовий «супердодаток», що пропонує торгівлю акціями та криптовалютами, бронювання готелів та бізнес-рахунки.

Чому Лондон знову став привабливим

Раніше генеральний директор компанії Нік Сторонський скептично ставився до лістингу в Лондоні. Основною перешкодою він називав британський податок на торгівлю акціями у розмірі 0,5%. Проте його позиція, схоже, пом'якшилася.

Ключовим фактором стали нові правила лістингу у Великій Британії, запроваджені цього місяця. Вони дозволяють великим компаніям потрапити до престижного індексу FTSE 100 всього за п'ять днів після розміщення акцій. Це відкриває доступ до значного капіталу від індексних фондів, які автоматично купують акції компаній з індексу, що значно підвищує ліквідність.

Минулого тижня на відкритті нової штаб-квартири в Лондоні Сторонський назвав Велику Британію «рідною країною» для Revolut, що було сприйнято як чіткий сигнал про потепління стосунків.

Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами