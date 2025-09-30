Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі продовжує скорочуватися

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі продовжує скорочуватися і станом на 1 вересня 2025 року сягнула 25,3%, що на 4,9 в. п. менше показника на початок року. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

Скорочення частки

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні — серпні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 183,5 млрд грн, або на 14,1% до 1,482 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 17,7 млрд грн, або на 4,5%.

Частка NPL фізичних осіб за вісім місяців 2025 року знизилася на 2,3 в. п. до 13,2%, бізнесу — на 5,7 в. п. до 33,2%.

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 вересня 2025 року становить 20,0% у державних банках та 14,6% — загалом у банківській системі.