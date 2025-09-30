Польща продовжить фінансувати Starlink для України

Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Про це повідомляє міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

Федоров зазначив, що в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Близько 29 тисяч передали наші польські партнери.

«Дякую Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України», — сказав Федоров.

Нагадаємо

