Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Про це повідомляє міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров.
30 вересня 2025, 8:52
Польща продовжить фінансувати Starlink для України
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Федоров зазначив, що в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Близько 29 тисяч передали наші польські партнери.
«Дякую Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України», — сказав Федоров.
Читайте також: Доступ до Starlink для України не відключать. В Польщі спростували інформацію
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав фінансову допомогу та безкоштовне медичне обслуговування для безробітних українців.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі