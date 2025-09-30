США на порозі «шатдауну»: Білий дім та демократи не змогли домовитися про бюджет

Сполучені Штати близькі до часткового припинення роботи уряду («шатдауну») після того, як зустріч у Білому домі між президентом Дональдом Трампом та лідерами Демократичної партії не принесла результатів. Сторони не змогли дійти згоди щодо короткострокового фінансування, оскільки демократи вимагають включити до законопроєкту питання охорони здоров'я, що республіканці відкидають. Крайній термін для ухвалення рішення спливає опівночі у вівторок, повідомляє Reuters 30 вересня.

Суть конфлікту

Основною перешкодою стала вимога Демократичної партії одночасно з тимчасовим бюджетом продовжити дію податкових пільг для програми медичного страхування, якими користуються близько 24 мільйонів американців. Без цього рішення вартість їхніх страхових полісів значно зросте.

Республіканці на чолі з Дональдом Трампом наполягають на ухваленні «чистого» законопроєкту про фінансування, який продовжить роботу уряду до 21 листопада. Питання охорони здоров'я вони пропонують розглядати окремо.

Наслідки «шатдауну»: від NASA до національних парків

Якщо Конгрес не зможе домовитися, фінансування багатьох федеральних установ припиниться вже з середи. Це означає, що тисячі державних службовців будуть відправлені у неоплачувану відпустку.

Роботу можуть припинити або суттєво обмежити:

Національні парки та музеї.

Наукові установи, включно з NASA.

Федеральні суди та агенції, що видають гранти для малого бізнесу.

Бюджетні протистояння стали звичним явищем у Вашингтоні, але цього разу невизначеності додає готовність Трампа ігнорувати раніше ухвалені Конгресом закони про витрати.

Що саме припинять фінансувати

Важливо розуміти, що «шатдаун» впливає не на весь державний бюджет США, який складає близько $7 трлн. Він стосується лише так званих «дискреційних» витрат ($1,7 трлн), тобто тих, які Конгрес має щорічно затверджувати. Сюди належить фінансування армії, міністерств, національних парків, освітніх програм та роботи більшості урядових установ.

Водночас «обов'язкові» витрати, які становлять більшу частину бюджету, продовжуватимуть здійснюватися автоматично, оскільки вони регулюються чинними законами. До них належать соціальні виплати (аналог пенсій), медичні програми, а також виплати відсотків за державним боргом. Таким чином, пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги не постраждають.

Чому це важливо

Потенційний «шатдаун» у США — це більше, ніж просто внутрішня політична криза. Він є індикатором глибокої поляризації американської політики та має реальні наслідки для світової економіки. Навіть короткочасне припинення роботи уряду знижує ВВП країни, створює невизначеність на фінансових ринках та підриває довіру до долара як до світової резервної валюти.