Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
24 вересня 2025, 20:00

Головне за середу: промислова інфляція прискорилась, реакція ринку на слова Трампа про Україну

Головні фінансові новини за середу, 24 вересня.

В Україні прискорилася промислова інфляція до 7,3%

У серпні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Акції європейських оборонних компаній зростають після заяв Трампа про Україну

Акції європейських оборонних компаній різко зросли в середу, 24 вересня, після того, як президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою риторику щодо війни в Україні. У пості у своїй соцмережі Truth Social він заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані росією території.

Українці продовжують довіряти валюті та депозитам для заощаджень — дослідження

Попри зростаючий інтерес до альтернативних інвестицій, переважна більшість фінансово активних українців продовжують довіряти традиційним та перевіреним інструментам для збереження своїх коштів, як-от іноземна валюта та банківські депозити.

Євро дешевшає на міжбанку

Євро подешевшало у середу, 25 вересня, на міжбанківських торгах. Долар продемонстрував незначне зростання.

Акції «Київстару» злетіли на 8% після заяв Трампа про підтримку України

Акції українського телекомунікаційного оператора «Київстар» (тікер $KYIV) у вівторок продемонстрували значне зростання. Котирування закрилися на 8,3% вище, на позначці $11,78, а впродовж торгової сесії зростання перевищувало 10%. Ралі було викликане заявами президента США Дональда Трампа, які ринок розцінив як посилення підтримки України.

Джерело: Мінфін
