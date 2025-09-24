Головні фінансові новини за середу, 24 вересня.
Головне за середу: промислова інфляція прискорилась, реакція ринку на слова Трампа про Україну
В Україні прискорилася промислова інфляція до 7,3%
У серпні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
Акції європейських оборонних компаній зростають після заяв Трампа про Україну
Акції європейських оборонних компаній різко зросли в середу, 24 вересня, після того, як президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою риторику щодо війни в Україні. У пості у своїй соцмережі Truth Social він заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані росією території.
Українці продовжують довіряти валюті та депозитам для заощаджень — дослідження
Попри зростаючий інтерес до альтернативних інвестицій, переважна більшість фінансово активних українців продовжують довіряти традиційним та перевіреним інструментам для збереження своїх коштів, як-от іноземна валюта та банківські депозити.
Євро подешевшало у середу, 25 вересня, на міжбанківських торгах. Долар продемонстрував незначне зростання.
Акції «Київстару» злетіли на 8% після заяв Трампа про підтримку України
Акції українського телекомунікаційного оператора «Київстар» (тікер $KYIV) у вівторок продемонстрували значне зростання. Котирування закрилися на 8,3% вище, на позначці $11,78, а впродовж торгової сесії зростання перевищувало 10%. Ралі було викликане заявами президента США Дональда Трампа, які ринок розцінив як посилення підтримки України.
