Головне за середу: промислова інфляція прискорилась, реакція ринку на слова Трампа про Україну

В Україні прискорилася промислова інфляція до 7,3%

У серпні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

