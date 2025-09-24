Акції «Київстару» злетіли на 8% після заяв Трампа про підтримку України

Акції українського телекомунікаційного оператора «Київстар» (тікер $KYIV) у вівторок продемонстрували значне зростання. Котирування закрилися на 8,3% вище, на позначці $11,78, а впродовж торгової сесії зростання перевищувало 10%. Ралі було викликане заявами президента США Дональда Трампа, які ринок розцінив як посилення підтримки України.

Зростання акцій «Київстару» стало прямою реакцією на коментарі з Вашингтона. Позитивна динаміка дозволила ціні наблизитися до тижневого максимуму в $12,27.

Цей стрибок демонструє, наскільки чутливо інвестори в українські активи реагують на геополітичні сигнали, особливо ті, що надходять від ключового союзника України.