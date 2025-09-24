Акції європейських оборонних компаній різко зросли в середу, 24 вересня, після того, як президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою риторику щодо війни в Україні. У пості у своїй соцмережі Truth Social він заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані росією території, повідомляє Reuters.
Акції європейських оборонних компаній зростають після заяв Трампа про Україну
Реакція ринку
Індекс аерокосмічних і оборонних компаній піднявся на 1,1%, наблизившись до рекордних максимумів. З лютого 2022 року цей індекс зріс уже на понад 200%.
Раніше Трамп пропонував Україні розглянути можливість відмови від територій заради миру. Тепер, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, він закликав Київ діяти, посилаючись на «великі» економічні проблеми Москви.
Акції оборонних компаній були однією з рушійних сил зростання індексу STOXX 600 на 9% цього року, оскільки очікується значне збільшення державних витрат на оборону. Країни НАТО вже зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП.
Лідери зростання
- Найбільша за ринковою капіталізацією оборонна компанія Європи BAE Systems подорожчала на 1,4%.
- Rheinmetall, найбільший виробник боєприпасів у Європі, зріс приблизно на 2%.
- Шведська Saab піднялася майже на 5% — до найвищого рівня з середини липня. Ріст підтримала і публікація місцевих ЗМІ про те, що Німеччина може придбати її літак спостереження Global Eye.
- Іспанська компанія Indra, що працює у сфері оборони й технологій, зросла на 3%.
- Hensoldt, яка постачає сенсорні системи для винищувача Eurofighter, додала 4,6%.
- Renk та італійська Leonardo зросли приблизно на 3%.
- Французькі Thales і Dassault Aviation подорожчали на 1,6% та 1,9% відповідно.
Коментарі