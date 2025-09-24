Акції європейських оборонних компаній зростають після заяв Трампа про Україну

Акції європейських оборонних компаній різко зросли в середу, 24 вересня, після того, як президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою риторику щодо війни в Україні. У пості у своїй соцмережі Truth Social він заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані росією території, повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Реакція ринку

Індекс аерокосмічних і оборонних компаній піднявся на 1,1%, наблизившись до рекордних максимумів. З лютого 2022 року цей індекс зріс уже на понад 200%.

Раніше Трамп пропонував Україні розглянути можливість відмови від територій заради миру. Тепер, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, він закликав Київ діяти, посилаючись на «великі» економічні проблеми Москви.

Акції оборонних компаній були однією з рушійних сил зростання індексу STOXX 600 на 9% цього року, оскільки очікується значне збільшення державних витрат на оборону. Країни НАТО вже зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Читайте також: Акції «Київстару» злетіли на 8% після заяв Трампа про підтримку України

Лідери зростання