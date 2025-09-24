Українці продовжують довіряти валюті та депозитам для заощаджень — дослідження

Попри зростаючий інтерес до альтернативних інвестицій, переважна більшість фінансово активних українців продовжують довіряти традиційним та перевіреним інструментам для збереження своїх коштів, як-от іноземна валюта та банківські депозити . Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Ipsos на замовлення криптобіржі WhiteBIT, пише GNCrypto.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валюта та нерухомість — головні інструменти проти інфляції

Дослідження показало, що вибір українців напряму залежить від їхньої мети. Коли пріоритетом є збереження капіталу та захист від інфляції, респонденти найчастіше обирають готівкову іноземну валюту (63% опитаних), банківські вклади (55%), а також нерухомість.

Інші інструменти для різних цілей

Для отримання пасивного доходу українці також розглядають ОВДП та житлову нерухомість. І лише коли йдеться про потенційне значне зростання капіталу з вищим рівнем ризику, респонденти згадують про альтернативні інструменти, як-от криптовалюта, акції чи власний бізнес.

Джерело: WhiteBit

Альтернативи набирають популярність

Хоча готівка та банки залишаються найпопулярнішими методами, інтерес до альтернатив зростає. Понад половину опитаних вже розглядають або використовують такі інструменти. Наприклад, 25% мають досвід інвестування в криптовалюту, і ще 23% планують почати. Однак наразі ці показники свідчать, що для більшості українців криптовалюти все ще не є основним інструментом для заощаджень, поступаючись традиційним валюті та депозитам.

Джерело: WhiteBit