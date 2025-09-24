Євро подешевшало у середу, 25 вересня, на міжбанківських торгах. Долар продемонстрував незначне зростання. Про це свідчать дані «Мінфіну».
24 вересня 2025, 17:33
Євро дешевшає на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 24 вересня
|
Закриття 24 вересня
|
Зміни
|
41,42/41,45
|
41,45/41,48
|
3/3
|
48,83/48,86
|
48,67/48,68
|
16/18
Офіційний курс: долар — 41,41 грн, євро — 48,65 грн.
Середній курс у банках: 41,13−41,65 грн/долар, 48,50−49,20 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,37, євро — 48,75−48,90 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі