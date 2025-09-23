Головне за вівторок: Nvidia інвестує в OpenAI, заборона Trustee Plus

Ціни на золото у вівторок, 23 вересня, продовжили своє стрімке ралі, оновивши історичний максимум. Спотова ціна на дорогоцінний метал сягала позначки $3759,16 за унцію. Технічні аналітики та учасники ринку очікують на подальше зростання, потенційною ціллю якого є рівень у $3800.

ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 3,2% з 2,9%

Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення — до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні. На 2026 рік прогноз збережено на рівні 2,9%. У 2024 році глобальна економіка зросла на 3,3%.