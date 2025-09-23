Головні фінансові новини за вівторок, 23 вересня.
Головне за вівторок: Nvidia інвестує в OpenAI, заборона Trustee Plus
Nvidia інвестує до $100 млрд в OpenAI
Американський чіпмейкер Nvidia Corp. має намір інвестувати до $100 млрд в OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT. У понеділок компанії підписали відповідну угоду про наміри щодо стратегічної співпраці. Партнерство передбачає розгортання систем Nvidia для ШІ-інфраструктури OpenAI наступного покоління загальною споживаною потужністю не менше 10 ГВт.
НБУ заборонив надавати послуги через криптогаманець Trustee Plus
Національний банк ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок (криптогаманець) TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Нацбанком та заборонив їх надання, йдеться у повідомленні регулятора.
Мінфін залучив 14 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 23 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,09 млрд грн в еквіваленті, що на 6,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,56 млрд грн.
Золото оновило історичний максимум, аналітики прогнозують зростання до $3800
Ціни на золото у вівторок, 23 вересня, продовжили своє стрімке ралі, оновивши історичний максимум. Спотова ціна на дорогоцінний метал сягала позначки $3759,16 за унцію. Технічні аналітики та учасники ринку очікують на подальше зростання, потенційною ціллю якого є рівень у $3800.
ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 3,2% з 2,9%
Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення — до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні. На 2026 рік прогноз збережено на рівні 2,9%. У 2024 році глобальна економіка зросла на 3,3%.
