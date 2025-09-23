Американський чіпмейкер Nvidia Corp. має намір інвестувати до $100 млрд в OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT. У понеділок компанії підписали відповідну угоду про наміри щодо стратегічної співпраці, йдеться в прес-релізі Nvidia.
23 вересня 2025, 8:47
Nvidia інвестує до $100 млрд в OpenAI
Що відомо
Партнерство передбачає розгортання систем Nvidia для ШІ-інфраструктури OpenAI наступного покоління загальною споживаною потужністю не менше 10 ГВт. Ці системи будуть використовуватися для навчання та роботи моделей штучного інтелекту в рамках прагнення компанії створити так званий «сильний ШІ».
Така інфраструктура буде включати центри обробки даних і генеруючі потужності.
Очікується, що перша фаза спільного проєкту запрацює в другій половині 2026 року на платформі Vera Rubin.
Акції Nvidia під час торгів у понеділок зростають на 3,7%.
