Nvidia інвестує до $100 млрд в OpenAI

Американський чіпмейкер Nvidia Corp. має намір інвестувати до $100 млрд в OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT. У понеділок компанії підписали відповідну угоду про наміри щодо стратегічної співпраці, йдеться в прес-релізі Nvidia.

Що відомо

Партнерство передбачає розгортання систем Nvidia для ШІ-інфраструктури OpenAI наступного покоління загальною споживаною потужністю не менше 10 ГВт. Ці системи будуть використовуватися для навчання та роботи моделей штучного інтелекту в рамках прагнення компанії створити так званий «сильний ШІ».

Така інфраструктура буде включати центри обробки даних і генеруючі потужності.

Очікується, що перша фаза спільного проєкту запрацює в другій половині 2026 року на платформі Vera Rubin.

Акції Nvidia під час торгів у понеділок зростають на 3,7%.