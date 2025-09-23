ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 3,2% з 2,9%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 вересня 2025, 16:57

ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 3,2% з 2,9%

Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення — до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні. На 2026 рік прогноз збережено на рівні 2,9%. У 2024 році глобальна економіка зросла на 3,3%. Про це йдеться у вересневому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення — до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання світового ВВП

Прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік переглянуто в бік підвищення — до 3,2% із 2,9%, очікуваних у червні. На 2026 рік прогноз збережено на рівні 2,9%. У 2024 році глобальна економіка зросла на 3,3%.

Промислове виробництво та торгівля підтримувалися завдяки завчасному накопиченню запасів перед підвищенням тарифів. Сильні інвестиції, пов’язані з штучним інтелектом, сприяли покращенню результатів у США, а фіскальна підтримка в Китаї компенсувала негативний вплив торговельних обмежень і слабкості ринку нерухомості.

Двосторонні тарифні ставки США зросли майже для всіх країн з травня. Загальна ефективна тарифна ставка США досягла приблизно 19,5% наприкінці серпня, що є найвищим показником з 1933 року. Повний ефект від підвищення тарифів ще не проявився багато змін впроваджуються поступово, а компанії частково компенсують зростання тарифів за рахунок маржі, — але він стає дедалі помітнішим у споживчих витратах, ринках праці та споживчих цінах.

ОЕСР прогнозує інфляцію в країнах G20 у 2025 році на рівні 3,4%, у 2026 році — 2,9%. Червневі прогнози становили 3,6% і 3,2% відповідно.

Організація очікує уповільнення зростання економіки США 2025 року до 1,8%, 2026 року — до 1,5%. У 2024 році американський ВВП зріс на 2,8%. Інфляція в Штатах, як очікується, прискориться з 2,5% у 2024 році до 2,7% у 2025 році та 3% у 2026 році.

Прогноз зростання економіки єврозони на поточний рік підвищено на 0,2 процентного пункту, до 1,2%, на наступний рік — знижено на аналогічну величину, до 1%. Прогнози збільшення ВВП Німеччини на 2025 і 2026 роки знижено на 0,1 п.п., до 0,3% і 1,1%.

Економіка Японії, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте у 2025 і 2026 роках на 1,1% і 0,5% відповідно (попередні прогнози — 0,7% і 0,4%), ВВП Китаю — на 4,9% і 4,4% (4,7% і 4,3%), Індії — на 6,7% і 6,2% (6,3% і 6,4%), Бразилії — на 2,3% і 1,7% (2,1% і 1,6%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Антон Куминов и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами