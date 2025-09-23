Ціни на золото у вівторок, 23 вересня, продовжили своє стрімке ралі, оновивши історичний максимум. Спотова ціна на дорогоцінний метал сягала позначки $3759,16 за унцію. Технічні аналітики та учасники ринку очікують на подальше зростання, потенційною ціллю якого є рівень у $3800, пише WSJ.
23 вересня 2025, 12:15
Золото оновило історичний максимум, аналітики прогнозують зростання до $3800
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Технічні сигнали та очікування щодо ФРС
Аналітики RHB Retail Research зазначають, що денний графік ф'ючерсів на золото демонструє потужні «бичачі» сигнали. Зокрема, у понеділок було сформовано довгу «бичачу» свічку, а ціна впевнено пробила рівень опору у $3700. Це, у поєднанні зі зростанням індексу відносної сили (RSI), свідчить про збереження потужного імпульсу до зростання.
Фундаментально ринок підтримується очікуваннями подальшого пом'якшення монетарної політики з боку Федеральної резервної системи США.
Уся увага ринку тепер прикута до майбутнього виступу голови ФРС Джерома Пауелла, який може надати нові сигнали щодо траєкторії процентних ставок.
Як працює технічний аналіз: опір та RSI
- Опір (Resistance): Це ціновий рівень, на якому в минулому тиск з боку продавців був достатньо сильним, щоб зупинити зростання. Прорив рівня опору (як зараз, $3700) є дуже потужним «бичачим» сигналом, оскільки це означає, що покупці подолали попередній бар'єр, і шлях до наступних максимумів відкрито.
- Індекс відносної сили (RSI): Це індикатор, що вимірює швидкість та зміну цінових рухів за шкалою від 0 до 100. Зростання RSI свідчить про посилення купівельного імпульсу.
Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають GuitarHero, Анна Недогибченко, Александр Старобинский и 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі