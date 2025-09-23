Золото оновило історичний максимум, аналітики прогнозують зростання до $3800

Ціни на золото у вівторок, 23 вересня, продовжили своє стрімке ралі, оновивши історичний максимум. Спотова ціна на дорогоцінний метал сягала позначки $3759,16 за унцію. Технічні аналітики та учасники ринку очікують на подальше зростання, потенційною ціллю якого є рівень у $3800, пише WSJ.

Технічні сигнали та очікування щодо ФРС

Аналітики RHB Retail Research зазначають, що денний графік ф'ючерсів на золото демонструє потужні «бичачі» сигнали. Зокрема, у понеділок було сформовано довгу «бичачу» свічку, а ціна впевнено пробила рівень опору у $3700. Це, у поєднанні зі зростанням індексу відносної сили (RSI), свідчить про збереження потужного імпульсу до зростання.

Фундаментально ринок підтримується очікуваннями подальшого пом'якшення монетарної політики з боку Федеральної резервної системи США.

Уся увага ринку тепер прикута до майбутнього виступу голови ФРС Джерома Пауелла, який може надати нові сигнали щодо траєкторії процентних ставок.

Як працює технічний аналіз: опір та RSI