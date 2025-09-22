Головні фінансові новини за понеділок, 22 вересня.
Головне за понеділок: ризики для гривні й затвердження програми реформ Ukraine Facility
Єврокомісія підтримала зміни програми реформ Ukraine Facility
Європейська комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до «Плану України» — ключового документа з переліком реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility. Оновлений план передано на розгляд Ради ЄС.
Зеленський підписав закон про спецправила для резидентів Defense City
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює сприятливі умови для діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та підвищує обороноздатність України.
Члени Комітету з монетарної політики НБУ назвали ризики для курсу гривні у 4 кварталі
Члени КМП звернули увагу на потенційні загрози для валютного ринку та інфляційного розвитку, пов’язані з платіжним балансом. З одного боку, у четвертому кварталі очікується звуження дефіциту торгівлі товарами за рахунок пришвидшення збору врожаю, а обсяги офіційного фінансування залишатимуться високими.
Україна залучила понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування цьогоріч, потрібно ще $8,7 млрд
Із лютого 2022 року Україна отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив під час низки двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ 20 вересня у Копенгагені.
Золото підскочило до $3720 за унцію
Ціна на золото в понеділок оновила рекорд завдяки припливу коштів у біржові інвестиційні фонди (ETF), що досяг трирічного максимуму. Срібло також подорожчало, приріст із початку року перевищив 50%.
Коментарі