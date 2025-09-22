Головне за понеділок: ризики для гривні й затвердження програми реформ Ukraine Facility

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює сприятливі умови для діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та підвищує обороноздатність України.

Члени Комітету з монетарної політики НБУ назвали ризики для курсу гривні у 4 кварталі

Члени КМП звернули увагу на потенційні загрози для валютного ринку та інфляційного розвитку, пов’язані з платіжним балансом. З одного боку, у четвертому кварталі очікується звуження дефіциту торгівлі товарами за рахунок пришвидшення збору врожаю, а обсяги офіційного фінансування залишатимуться високими.

Україна залучила понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування цьогоріч, потрібно ще $8,7 млрд