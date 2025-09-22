Члени Комітету з монетарної політики НБУ назвали ризики для курсу гривні у 4 кварталі

Члени КМП звернули увагу на потенційні загрози для валютного ринку та інфляційного розвитку, пов’язані з платіжним балансом. З одного боку, у четвертому кварталі очікується звуження дефіциту торгівлі товарами за рахунок пришвидшення збору врожаю, а обсяги офіційного фінансування залишатимуться високими. Про це йдеться в Підсумках дискусії членів КМП НБУ щодо рівня облікової ставки.

Ризики для гривні

З іншого боку, існує ризик зниження експорту через подальші обстріли енергетики та інфраструктури. Водночас імпорт, зокрема продукції машинобудування для потреб армії та відновлення інфраструктури, демонструє стійке зростання.

Як зауважив один із членів КМП, така тенденція може мати довгостроковий характер і позначатиметься на економічному та інфляційному розвитку.

«Це означає, що рішення НБУ мають і надалі враховувати потребу в економії міжнародних резервів для збереження їх на достатньому рівні для утримання макрофінансової стійкості», — зазначили члени комітету.

Ураховуючи такий розподіл ризиків, учасники дискусії погодилися, що високий рівень невизначеності зберігається, і НБУ має уважно спостерігати за розвитком подій. «Варто діяти зважено та не покладатися на надто оптимістичні припущення у своїх рішеннях», — йдеться в повідомленні.