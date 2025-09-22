Україна залучила понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування цьогоріч, потрібно ще $8,7 млрд

Із лютого 2022 року Україна отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив під час низки двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ 20 вересня у Копенгагені.

«З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе», — сказав міністр.

Він додав, що тільки у 2025 році вже залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік — $39,3 млрд

Щодо наступного бюджетного року — Марченко зазначив, що, зважаючи на війну, український уряд продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат, а для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

Для цього уряд веде активний діалог з ключовими партнерами — МВФ, ЄС та країнами G7.

Так, у рамках двосторонніх зустрічей міністр обговорив з колегами варіанти додаткової фінансової підтримки України, зокрема, можливість реалізації нещодавно презентованої ініціативи Єврокомісії щодо Репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів.

Прибутки від заморожених росактивів вже дозволяють забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету. Так, в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом $50 млрд Україна вже отримала від партнерів близько $23 млрд. З них близько $20 млрд складає внесок ЄС, понад $3 млрд — Канади.

Ще один із механізмів бюджетної підтримки — фінансовий інструмент Ukraine Facility, в межах якого вже залучено понад 22,6 млрд євро із 50 млрд євро передбачених на 2024−2027 роки.