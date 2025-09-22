Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює сприятливі умови для діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та підвищує обороноздатність України. Про це йдеться в картці закону на сайті ВР.
22 вересня 2025, 14:18
Зеленський підписав закон про спецправила для резидентів Defense City
Деталі
Документ спрощує митні процедури для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.
Читайте також: Рада ухвалила закони про Defence City: що передбачає пільговий режим для ОПК
Ключові положення законів
- Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС);
- Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони;
- Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон «Про нацбезпеку України»;
- Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%).
Перелік пільг для резидентів Defence City
- податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);
- спрощені митні процедури;
- спрощений експортний контроль товарів військового призначення;
- можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;
- підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.
Джерело: Мінфін
