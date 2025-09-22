Ціна на золото в понеділок оновила рекорд завдяки припливу коштів у біржові інвестиційні фонди (ETF), що досяг трирічного максимуму. Срібло також подорожчало, приріст із початку року перевищив 50%. Про це пише Bloomberg.

Як змінилася ціна

Золото підскочило до $3720 за унцію, закріпивши п'ятитижневе зростання після зниження ставки Федеральною резервною системою США минулого тижня. Інвестори сподіваються на подальше пом'якшення кредитно-грошової політики ФРС до кінця року.

За даними Bloomberg, у п'ятницю індексні фонди (ETF), забезпечені золотими злитками, зросли на 0,9%, що стало максимальним показником у відсотковому відношенні з 2022 року.

Ціна на срібло

У понеділок срібло зростало сильніше за золото, можливо, завдяки підтримці бичачих торгів опціонами. Денний обсяг опціонів IShares Silver Trust у п'ятницю зріс до 1,2 млн — найвищого показника з квітня 2024 року.

Спотова ціна на срібло у Сінгапурі зросла на 1,6% до $43,77 за унцію, а платина та паладій подорожчали більш ніж на 0,5%.