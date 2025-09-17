Головні фінансові новини за середу, 17 вересня.
Головне за середу: 100-річне партнерство з Британією, Китай заборонив чіпи Nvidia
Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство України з Британією
Верховна Рада на засіданні у середу, 17 вересня, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією. Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.
Китай заборонив технологічним компаніям купувати ШІ-чіпи Nvidia
Китайський регулятор наказав провідним технологічним фірмам припинити закупівлі чіпів штучного інтелекту виробництва Nvidia та скасувати наявні замовлення. Це є частиною ширшої кампанії Пекіна зі зменшення залежності від американських технологій.
Іноземні інвестори масово хеджують долар, не вірячи в його майбутнє — FT
Іноземні інвестори, що вкладають кошти в американські активи, почали в безпрецедентних масштабах страхувати (хеджувати) свої позиції від падіння долара. Це свідчить про зростаючу нервозність щодо майбутнього провідної світової валюти на тлі політики Дональда Трампа.
Стало відомо, хто претендує на купівлю TikTok у США за $40 мільярдів
У рамках потенційної угоди, яку, як очікується, президент США Дональд Трамп обговорить з китайським лідером Сі Цзіньпіном цього тижня, американський підрозділ TikTok придбає консорціум, до якого входять Oracle Corp., Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management.
Британія і США підписали технологічну угоду на $42 мільярди
Велика Британія та Сполучені Штати домовилися про масштабне технологічне партнерство, що передбачає співпрацю у сферах штучного інтелекту, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики. Провідні американські компанії на чолі з Microsoft зобов'язалися інвестувати 31 мільярд фунтів стерлінгів (42 мільярди доларів) у британську економіку.
