Головне за середу: 100-річне партнерство з Британією, Китай заборонив чіпи Nvidia

Верховна Рада на засіданні у середу, 17 вересня, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією. Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Китай заборонив технологічним компаніям купувати ШІ-чіпи Nvidia

Китайський регулятор наказав провідним технологічним фірмам припинити закупівлі чіпів штучного інтелекту виробництва Nvidia та скасувати наявні замовлення. Це є частиною ширшої кампанії Пекіна зі зменшення залежності від американських технологій.

Іноземні інвестори масово хеджують долар, не вірячи в його майбутнє — FT

Іноземні інвестори, що вкладають кошти в американські активи, почали в безпрецедентних масштабах страхувати (хеджувати) свої позиції від падіння долара. Це свідчить про зростаючу нервозність щодо майбутнього провідної світової валюти на тлі політики Дональда Трампа.

Стало відомо, хто претендує на купівлю TikTok у США за $40 мільярдів