Іноземні інвестори масово хеджують долар, не вірячи в його майбутнє — FT

Іноземні інвестори, що вкладають кошти в американські активи, почали в безпрецедентних масштабах страхувати (хеджувати) свої позиції від падіння долара. Це свідчить про зростаючу нервозність щодо майбутнього провідної світової валюти на тлі політики Дональда Трампа. Про це у середу, 17 вересня, пише видання Financial Times з посиланням на аналітиків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доларовий ризик

Згідно з аналізом Deutsche Bank, вперше за чотири роки обсяг захеджованих інвестицій в американські акції та облігації перевищив обсяг незахищених.

«Іноземці, можливо, і повернулися до купівлі американських активів, але вони не хочуть доларового ризику, що йде з ними в комплекті», — зазначив стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос, додавши, що інвестори позбуваються доларового ризику «з безпрецедентною швидкістю».

За даними банку, близько 80% коштів, що надійшли в американські біржові фонди (ETF) за останні три місяці, були захеджовані. На початку року цей показник становив лише 20%.

Парадокс ринку: акції ростуть, долар падає

Ця тенденція допомагає пояснити парадокс, що спостерігається на ринках після квітневого розпродажу: потужне відновлення на Волл-стріт не супроводжується зміцненням долара.

Приклад цього розриву є разючим: з початку року індекс S&P 500 в доларовому вираженні зріс на 12%, але для європейського інвестора, через падіння долара до євро, ця інвестиція в євровому еквіваленті є збитковою на 2%.

Причини: політика Трампа та дешева страховка

Головною причиною зростання попиту на хеджування є невизначеність, пов'язана з політикою президента Трампа.

«Це був геополітичний дзвінок. Цього року потрібно бути захеджованим», — зазначив Шарль-Анрі Моншо, головний інвестиційний директор швейцарського банку SYZ Group, посилаючись на заяви Трампа проти сильного долара.

Додатковим стимулом стало здешевлення самого хеджування. Через очікуване зниження процентних ставок у США вартість страховки від падіння долара значно знизилася, що робить її більш доступною для інвесторів.

Що таке хеджування валютного ризику і як воно працює?

Хеджування валютного ризику — це, по суті, купівля страховки від несприятливих коливань обмінного курсу.

Коли, наприклад, європейський інвестор купує американську акцію (як-от Apple), його кінцевий прибуток залежить від двох факторів: ціни самої акції та курсу долара до євро. Якщо акція Apple зросте на 10%, але долар за цей час впаде на 15% відносно євро, інвестор, конвертувавши свої гроші назад в євро, отримає збиток.

Найпоширеніший спосіб — форвардний валютний контракт. Одночасно з купівлею американської акції, інвестор укладає з банком угоду, за якою він зобов'язується в майбутньому продати долари та купити євро за заздалегідь зафіксованим курсом.

Інвестор повністю усуває валютний ризик. Його прибуток тепер залежить лише від динаміки ціни акції, а не від коливань курсу. Ця «страховка», звісно, має свою ціну, яка залежить від різниці в процентних ставках між валютами.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту