17 вересня 2025, 15:10

Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство України з Британією

Верховна Рада на засіданні у середу, 17 вересня, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.

Верховна Рада на засіданні у середу, 17 вересня, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

За відповідне рішення проголосували 295 нардепів.

Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Нагадаємо

Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.

Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+40
zevs1
zevs1
17 вересня 2025, 15:16
#
Сдают страну Великобритании и США прикрываясь независимостью и патриотизмом.
По факту ни США ни Бриты ничего в Украине не построили для людей.
Американский Cargill скупает за дарма зерно и семечку и торгует по мировой цене.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 вересня 2025, 15:38
#
Может лично вам и не построили,
но они и не обязаны частникам
что-то строить, а вот местным громадам достаточно хорошо помогают
материально …
+
+15
zevs1
zevs1
17 вересня 2025, 15:46
#
Qwerty1999
Это ответ тем кто орал что совок это было ужасно, но почему-то молчат сколько было построено детсадов школ заводов атомной и гидроэлектростанции в конце концов нация стала образованной.
Тут речь о том что мы осуществляем переход от одной Метрополии к другой не понимая что нас покупают за бусы как Индейцев.
Теперь покажите что построила Великобритания в своих колониях пока владела этими территориями возьмите Индию в пример.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 вересня 2025, 15:54
#
В Харькове и области достаточно много было профинансировано той же USAID и Британией, но фанатам совка пофиг на реальные факты, им больше «заходит» теория заговоров…

Считаете себя индейцем, которого купили за бусы — это ваше право…
+
0
zevs1
zevs1
17 вересня 2025, 16:11
#
Пример конкретно можно провести,что твои Британо-Американские благодетели построили в Харькове.
+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
17 вересня 2025, 15:30
#
Так, ми памʼятаємо умови — якщо Англія вступить у війну, українці зобовʼязані будуть воювати за Англію. Чудова угода.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає sergey2211 и 16 незареєстрованих відвідувачів.
