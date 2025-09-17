Верховна Рада на засіданні у середу, 17 вересня, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.
Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство України з Британією
За відповідне рішення проголосували 295 нардепів.
Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.
Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.
Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.
Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.
По факту ни США ни Бриты ничего в Украине не построили для людей.
Американский Cargill скупает за дарма зерно и семечку и торгует по мировой цене.
но они и не обязаны частникам
что-то строить, а вот местным громадам достаточно хорошо помогают
материально …
Это ответ тем кто орал что совок это было ужасно, но почему-то молчат сколько было построено детсадов школ заводов атомной и гидроэлектростанции в конце концов нация стала образованной.
Тут речь о том что мы осуществляем переход от одной Метрополии к другой не понимая что нас покупают за бусы как Индейцев.
Теперь покажите что построила Великобритания в своих колониях пока владела этими территориями возьмите Индию в пример.
Считаете себя индейцем, которого купили за бусы — это ваше право…