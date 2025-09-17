Британія і США підписали технологічну угоду на $42 мільярди

Велика Британія та Сполучені Штати домовилися про масштабне технологічне партнерство, що передбачає співпрацю у сферах штучного інтелекту, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики. Провідні американські компанії на чолі з Microsoft зобов'язалися інвестувати 31 мільярд фунтів стерлінгів (42 мільярди доларів) у британську економіку. Про це 17 вересня повідомляє Reuters.

Деталі угоди

Підписання угоди відбулося в рамках візиту президента США Дональда Трампа до Британії. Церемонія включатиме урочистості у Віндзорському замку, які проведе король Чарльз III разом із королівською родиною.

Угода передбачає спільні зусилля для розробки моделей штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я, розширення можливостей квантових обчислень та оптимізацію проєктів цивільної ядерної енергетики. Британський уряд заявляє, що це підтримає економічне зростання, наукові дослідження та енергетичну безпеку обох країн.

Стратегія залучення інвестицій

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що угода має потенціал формувати майбутнє мільйонів людей по обидва боки Атлантики та забезпечувати зростання і безпеку.

Стармер, який перебуває під тиском через необхідність подолання років слабкого економічного зростання, позиціонує Британію як привабливе місце для інвестицій. Він обирає м'який регуляторний підхід, який підтримують США в таких сферах як ШІ, на відміну від більш інтервенціоністського підходу Європейського Союзу.

Конкретні інвестиційні зобов'язання