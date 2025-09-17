Multi від Мінфін
17 вересня 2025, 12:15

Британія і США підписали технологічну угоду на $42 мільярди

Велика Британія та Сполучені Штати домовилися про масштабне технологічне партнерство, що передбачає співпрацю у сферах штучного інтелекту, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики. Провідні американські компанії на чолі з Microsoft зобов'язалися інвестувати 31 мільярд фунтів стерлінгів (42 мільярди доларів) у британську економіку. Про це 17 вересня повідомляє Reuters.

Велика Британія та Сполучені Штати домовилися про масштабне технологічне партнерство, що передбачає співпрацю у сферах штучного інтелекту, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди

Підписання угоди відбулося в рамках візиту президента США Дональда Трампа до Британії. Церемонія включатиме урочистості у Віндзорському замку, які проведе король Чарльз III разом із королівською родиною.

Угода передбачає спільні зусилля для розробки моделей штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я, розширення можливостей квантових обчислень та оптимізацію проєктів цивільної ядерної енергетики. Британський уряд заявляє, що це підтримає економічне зростання, наукові дослідження та енергетичну безпеку обох країн.

Стратегія залучення інвестицій

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що угода має потенціал формувати майбутнє мільйонів людей по обидва боки Атлантики та забезпечувати зростання і безпеку.

Стармер, який перебуває під тиском через необхідність подолання років слабкого економічного зростання, позиціонує Британію як привабливе місце для інвестицій. Він обирає м'який регуляторний підхід, який підтримують США в таких сферах як ШІ, на відміну від більш інтервенціоністського підходу Європейського Союзу.

Конкретні інвестиційні зобов'язання

  • Виробник чіпів Nvidia оголосив про розгортання 120 тисяч графічних процесорів по всій Британії — це найбільше розгортання компанії в Європі. Nvidia працює над встановленням до 60 тисяч чіпів Grace Blackwell Ultra разом із британською Nscale.
  • Microsoft зобов'язалася інвестувати 22 мільярди фунтів для розширення хмарної та ШІ-інфраструктури, а також у суперкомп'ютер, який розташується в Лоутоні на північному сході Лондона.
  • Google анонсувала інвестиції на 5 мільярдів фунтів, включаючи новий центр обробки даних у Волтем-Кросс на півночі від Лондона та продовження підтримки ШІ-досліджень через проект DeepMind.
  • Хмарна компанія CoreWeave виділить 1,5 мільярда фунтів на енергоефективні центри даних у партнерстві з шотландською DataVita, доводячи загальні британські інвестиції до 2,5 мільярда фунтів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
