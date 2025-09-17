Китай заборонив технологічним компаніям купувати ШІ-чіпи Nvidia

Китайський регулятор наказав провідним технологічним фірмам припинити закупівлі чіпів штучного інтелекту виробництва Nvidia та скасувати наявні замовлення. Це є частиною ширшої кампанії Пекіна зі зменшення залежності від американських технологій. Про це 17 вересня повідомляє Financial Times, передає Reuters.

Ескалація технологічної війни

США обмежували доступ Китаю до передових напівпровідників, що спонукало Пекін тиснути на вітчизняні фірми відмовлятися від американських постачальників. Це завдає ударів по лідерам галузі, зокрема Nvidia.

Заборона з'явилася через кілька днів після того, як Китай звинуватив компанію в порушенні антимонопольного законодавства. Це стало черговим спалахом торговельної війни з Вашингтоном.

Конкретні дії регулятора

Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) цього тижня наказала компаніям, включаючи ByteDance та Alibaba, припинити тестування та замовлення чіпів RTX Pro 6000D. Про це повідомили троє джерел, обізнаних у справі.

Згідно зі звітом, нова заборона є жорсткішою за попередні вказівки регуляторів, які зосереджувалися на H20 — попередній версії китайського ШІ-чіпа Nvidia.