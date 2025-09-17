Стало відомо, хто претендує на купівлю TikTok у США за $40 мільярдів

У рамках потенційної угоди, яку, як очікується, президент США Дональд Трамп обговорить з китайським лідером Сі Цзіньпіном цього тижня, американський підрозділ TikTok придбає консорціум, до якого входять Oracle Corp., Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management. Про це повідомляє Bloomberg.

Ця рамкова угода, досягнута після переговорів між американськими та китайськими чиновниками, передбачає створення версії популярного застосунку, що базуватиметься в США. Компанії Oracle, Andreessen Horowitz та Silver Lake отримають частки в новому підприємстві.

Деталі потенційної угоди

Угода покликана вирішити суперечності між Вашингтоном і Пекіном щодо TikTok, який раніше був визнаний загрозою національній безпеці США. Застосунок має близько 170 мільйонів американських користувачів.

За початковими домовленостями, частка китайської компанії ByteDance Ltd. у TikTok зменшиться до менш ніж 20%. Це дозволить виконати вимоги закону США від 2024 року, який зобов'язав ByteDance продати свій американський бізнес або зіткнутися з забороною.

Після завершення угоди користувачі TikTok перейдуть на нову платформу, яка відтворюватиме популярні алгоритми рекомендацій. ByteDance, як повідомляють, надасть ліцензію на цю технологію.

Угода передбачає, що Oracle продовжить надавати хмарні послуги для TikTok, що є стабільним джерелом доходу для компанії. Oracle вже працює з TikTok у рамках проєкту «Project Texas».

Вартість американських операцій TikTok оцінюється в 35−40 мільярдів доларів. Точні частки, які отримає кожен інвестор, поки не розголошуються.

Ця угода дозволить TikTok продовжити роботу в США, хоча ByteDance втратить контроль над цим важливим активом.

Щоб дати час для завершення угоди, президент Трамп продовжив термін для ByteDance до 16 грудня, попри те, що закон дозволяє лише одне продовження на 90 днів. Це рішення викликало запитання щодо його правомірності.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода передбачає належні гарантії національної безпеки та враховує інтереси обох сторін.

Нагадаємо

24 квітня 2024 року колишній президент США Джо Байден підписав законопроєкт, спрямований на примусову зміну власника застосунку для обміну відео TikTok.

Його наступник Дональд Трамп пізніше неодноразово відкладав реалізацію цього закону, який вимагав продажу TikTok американським інвесторам. Проте угода зірвалася після запровадження нових тарифів у відносинах між США і Китаєм.