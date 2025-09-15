Multi від Мінфін
15 вересня 2025, 20:00

Головне за понеділок: бюджет, тиск Китаю на Nvidia, Маск інвестує у Tesla

Головні фінансові новини за понеділок, 15 вересня.

Головні фінансові новини за понеділок, 15 вересня.

Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро

В Україні наразі непокрите зовнішнє фінансування дефіциту держбюджету на 2026 рік становить 16 млрд євро. «Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися», — сказав він.

Криптовалюти в Україні: у Раді уточнюють статус без права платіжного засобу

Робота над проєктом закону про криптовалюти триває у Верховній Раді. Платіжним засобом вони не будуть через загрози національній безпеці та суверенітету. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю.

Китай тисне на Nvidia на тлі торгових переговорів зі США

Китайський державний регулятор ринку звинуватив американського гіганта Nvidia у порушенні антимонопольних законів у зв'язку з угодою 2020 року про поглинання компанії Mellanox. Ця несподівана заява була зроблена в той час, як у Мадриді триває другий день важливих торговельних переговорів між США та Китаєм, що значно підвищує ставки.

Маск інвестував $1 млрд у Tesla. Акції різко зросли

Ілон Маск відреагував на пропозицію ради директорів Tesla про винагороду в $1 трлн, купивши акції компанії на суму близько $1 млрд. Це призвело до різкого зростання їхньої ціни перед початком торгів.

Популярність Labubu не врятувала: Pop Mart втратила $13 млрд

Темпи зростання акцій китайського виробника іграшок Pop Mart, відомого своїми ляльками Labubu, раптово сповільнилися. Компанія втратила майже $13 мільярдів капіталізації, її акції на біржі у Гонконзі впали на 9%.

Джерело: Мінфін
